Soykırımcı Netanyahu kana da toprağa da doymuyor! Filistin haritasında İsrail bayrağı: Lübnan’a açık tehdit

Gazze'ye düzenlediği kara saldırında el-Kassam Tugaylarının ağır darbesi ile karşı karşıya kalan ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden gelen saldırılar karşısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen İsrail, hava saldırılarıyla soykırıma devam ediyor.
SOYKIRIMCIDAN SKANDAL PAYLAŞIM
Gazze'de binlerce kişiyi katliama tabi tutan, Batı Şeria'da tutuklama kampanyası yürütüp Filistinlileri önce hapse atıp sonra da Gazze'ye süren İsrail, katliamın gölgesindeki üçüncü Cuma gününde Kudüs'te de Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. El-Kassam Tugaylarının karadaki büyük mücadelesi dikkat çekerken İsrail ise Filistin'in tamamen kendilerine ait olduğunu iddia eden skandal haber ve duyurularla da üstünlük kurmaya çalışıyor.
FİLİSTİN TOPRAKLARINA İSRAİL BAYRAĞI
İsrail devletine ait resmi Arapça hesabında bugün tüm Filistin toprakları İsrail sınırları içinde gösterildi. Filistin'e ait topraklar İsrail bayrağı ile paylaşılırken açıklamada ise "alanı küçük ama kararlılığı güçlü" ifadeleri kullanıldı.
İsrail devletinin yaptığı paylaşıma sosyal medyada binlerce yorum yağdı. Filistin'in tamamının İsrail bayrağı ile renklendirildiği paylaşıma yapılan yorumlarda Filistin için özgürlük çağrıları yapıldı.
Sadece Gazze'ye havadan ölüm yağdırmakla, karadan ve denizden Filistinlileri ve tüm bölge ülkelerini tehdit etmekle kalmayan İsrail, sosyal medyada da kirli bir propaganda yürütüyor. Orta Doğu'yu tamamen değiştireceğini iddia eden İsrail, Gazze'de basın mensuplarını hedef alıp interneti ve elektriği de keserek Filistin'den haber alınmasını da engellemeye çalışıyor.
LÜBNAN'A KARİKATÜRLÜ TEHDİT
İsrail devletinin sosyal medya hesabından paylaşılan bir diğer görüntü ise Lübnan'ı açıkça tehdit eden bir karikatür. 2006 yılındaki Arap İsrail Savaşı ya da bir diğer adıyla Altı Gün Savaşı'na gönderme yapan karikatürde Lübnan da açıkça tehdit edildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve dini lideri Ayetullah Hamaney'in Lübnan'ı zorla ringe soktuğu görülen karikatürde İsrail'in zaferiyle sonuçlanan Altı Gün Savaşı işaret edildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı büyük konuşma tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşmada Hamas'ın yanında İsrail'e karşı savaş ilan edip etmeyecekleri belli olacak.