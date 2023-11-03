Soykırımcı Netanyahu kana da toprağa da doymuyor! Filistin haritasında İsrail bayrağı: Lübnan’a açık tehdit

Gazze 'ye düzenlediği kara saldırında el-Kassam Tugaylarının ağır darbesi ile karşı karşıya kalan ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden gelen saldırılar karşısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen İsrail , hava saldırılarıyla soykırıma devam ediyor.

SOYKIRIMCIDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Gazze'de binlerce kişiyi katliama tabi tutan, Batı Şeria'da tutuklama kampanyası yürütüp Filistinlileri önce hapse atıp sonra da Gazze'ye süren İsrail, katliamın gölgesindeki üçüncü Cuma gününde Kudüs'te de Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. El-Kassam Tugaylarının karadaki büyük mücadelesi dikkat çekerken İsrail ise Filistin'in tamamen kendilerine ait olduğunu iddia eden skandal haber ve duyurularla da üstünlük kurmaya çalışıyor.

FİLİSTİN TOPRAKLARINA İSRAİL BAYRAĞI

İsrail devletine ait resmi Arapça hesabında bugün tüm Filistin toprakları İsrail sınırları içinde gösterildi. Filistin'e ait topraklar İsrail bayrağı ile paylaşılırken açıklamada ise "alanı küçük ama kararlılığı güçlü" ifadeleri kullanıldı.