Soykırımcı İsrail’i besleyen McDonald’s’da taciz skandalı! İngiliz basını bu haberle çalkalanıyor: Fast food zincirinde hafta en az bir cinsel istismar vakası

McDonald's İngiltere ve İrlanda'nın genel müdürü Alistair Macrow, milletvekillerine yaptığı konuşmada davaların korkunç olduğunu söyledi ve taciz vakalarıyla mücadele edeceklerini söyledi.

Soykırımcı İsrail Gazze 'de Filistinlilere etnik temizlik uygularken işgal ordusunu besleyen McDonald's taciz skandalıyla çalkalanıyor. Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's'ın İngiltere CEO'su temmuz ayından bu yana İngiltere'nin dört bir yanından "her türden" 407 şikayet aldıklarını söyledi.

McDonald's'ta temmuz ayından bu yana "her türden" 407 şikayet aldıklarını ve bunların 75'inin disiplin cezasına yol açtığını belirten Macrow, 27 vakanın soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

"TACİZ O KADAR NORMALLEŞTİ Kİ KİMSE YADIRGAMIYOR"

McDonald's'ı ihbar eden çalışanlardan biri "Yıllardır orada çalışan yönetim ve personelin uyuşturucu, ırkçılık ve cinsiyetçiliği o kadar normal ki artık kimse bunu bir sorun olarak görmüyor." dedi. İşe alındığında 16 yaşında olduğunu belirten bir diğer şikayetçi ise yaşlı bir yönetici tarafından sürekli olarak sözlü tacize uğradıklarını belirtti.

Londra'nın dört bir yanında defalarca cinsel tacize uğrayan McDonald's çalışanları ise şirket tarafından doğrudan istihdam edilmiyor çünkü McDonald's franchise sistemi kullanıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Leigh Day hukuk firması, zincirin tacize uğrayan bir grup çalışanı adına McDonald's'a karşı yasal işlem başlattı.

SOYKIRIM ORDUSUNU BESLİYOR

McDonald's son olarak Gazze'ye ölüm yağdıran soykırımcı İsrail askerlerine hamburger gönderdiği görüntüleri paylaşmış ve McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanılmıştı.