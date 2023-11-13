ABD uçağı yakıt ikmali sırasında düşmüştü! Pentagon ölen 5 askerin kimliklerini açıkladı: O detay dikkat çekti...

EUCOM'dan yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'daki kazada ölen ABD Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 5 askerin fotoğraf ve kimlikleri yayımlandı. Açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi bir helikopterin, Akdeniz'de havada yakıt ikmali eğitimi sırasında düştüğü ve 5 personelin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraf ve biyografileri verilen Özel Kuvvetler mensubu 5 ABD askerinin, Afganistan ve Irak'taki operasyonlarda görev yapması ve birçok nişan ile madalya sahibi olması dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı. ABD, rehinelerin kurtarılması için İsrail'e ABD Özel Kuvvetler Komutanlığından askerler göndermiş ancak bunların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyonlara katılmadığını belirtmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN