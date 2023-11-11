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ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü açıklandı

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 01:30 Güncelleme 12 Kasım 2023, 01:30
ABD’ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım’da Akdeniz’de düştüğü açıklandı

ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirildi.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

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