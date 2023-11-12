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ABD uçağı Doğu Akdeniz'de düştü! 5 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri...  Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali sırasında düşen ABD uçağındaki 5 asker hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 19:29 Güncelleme 12 Kasım 2023, 19:36
ABD uçağı Doğu Akdeniz’de düştü! 5 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali sırasında düşen ABD uçağındaki 5 asker hayatını kaybetti.

DETAYLAR GELECEK...

ABDye ait bir askeri uçağın 10 Kasımda Akdenizde düştüğü açıklandı

10 KASIM'DA DA DÜŞMÜŞTÜ
Öte yandann ABD 10 Kasım'da da savaş uçağının düştüğünü açıklamıştı. Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtilmişti.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edilmişti.

BÖLGEDE TATBİKATLARA BAŞLAMIŞTI
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

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