Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı! Daha önce destek verdiği İsrail için "Durdurun" çağrısı

İşgalci İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor. Dünya ile bağı kesilen Gazze'de yarısından fazlası kadın ve çocuk 11 binden fazla Filistinli katledildi.

Fransa'nın Hamas 'ın İsrail'e yönelik saldırılarını açıkça kınadığını hatırlatan Macron, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmaması konusunda, "(Ateşkes çağrısı) Yapacaklarını umuyorum." yanıtını verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce Tel Aviv 'e giderek açık destek verdiği ve "Yanınızdayız" dediği İsrail için bugün "Durdurulmalı" çağrısı yaptı.

Macron, 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını arayan ilk liderlerden olduğunu belirterek, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Çünkü bir demokrasi tarafından yürütülüyor ve uluslararası kurallara, savaş kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin eldeki tek çözüm olduğunun altını çizen Macron, İsrail'in uluslararası kurallara uyup uymadığı sorusuna ise, "Sivillere saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." cevabını verdi.

"İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı :

"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."