Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı! Daha önce destek verdiği İsrail için "Durdurun" çağrısı

Macron, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının çatışmayı uzatacak şekilde bölgede kötü duygular oluşmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.
Ülkede pazar günü yapılacak antisemitizme karşı yürüyüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Macron, ülkesinin en büyük Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun altını çizerken tüm Fransızların antisemitizm karşısında birlik olması ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaşması gerektiğini söyledi.
NETANYAHU'YA DESTEK VERMİŞTİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Fransa'nın İsrail'e desteğini göstermek için Tel Aviv'e giden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile İsrail Başbakanı Netanyahu ile temas kuran Macron, "Bu terör örgütleriyle şüpheye yer vermeden ve bu çatışmayı daha fazla büyütmeden mücadele etmenin görevimiz olduğunu düşünüyorum. Aktardığınız uyarıları da paylaşıyorum. Bu terör gruplarını açıkça hedef almak, hedefe yönelik operasyonlar düzenlemek bir zorunluluktur. Ülkeniz ve tüm bölge için barışı, güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle saldırıya girişmek veya bu savaşa katılmak isteyen diğer potansiyel terör gruplarına da çeşitli mesajlar ilettik ve Hizbullah'ı açıkça uyardık, çok açık mesajlar verdik" ifadelerini kullanmıştı.
GOOGLE VE META'YA "FRANSIZCA" ELEŞTİRİSİ
Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Macron, Rusya kazanması halinde Avrupa'da yeni bir emperyal gücün ortaya çıkacağını ve bunun Avrupa'yla birlikte eski Sovyet ülkelerini tehdit edeceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını "emperyalizm ve sömürgecilik" olarak nitelendiren Macron, Ukrayna'yı desteklemenin tüm ülkelerle birlikte Fransa'nın da görevi olduğunu kaydetti.
Ukrayna için gelecek ayların zor geçeceğini kaydeden Macron, henüz Ukrayna için masaya oturma zamanı gelmediği görüşünü paylaşırken adil bir müzakere için de zamanın geleceğini belirtti.
Macron, sanal ortamda artan aşırıcılığa da değindiği mülakatında Meta ve Google gibi şirketlerin nefret suçuyla ilgili sözlerini yerine getirmediğine vurgu yaptı.
Bu şirketlerde yeterli seviyede Fransızca içerikleri kontrol edecek personelin bulunmamasını eleştiren Macron, iklim değişikliğinin dünyanın bazı bölgelerinde terörizme sebep olduğuna işaret etti.
Buna örnek olarak Çad Gölü'nün sularının azalmasını örnek gösteren Macron, "İklim değişikliğinin sonucu olarak balıkçılık yapan birçok aile sıkıntı yaşıyor. Birçok tür yok oldu. İnsanları terörizme iter hale geldi." dedi.
Macron, küresel konularda küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.