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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı! Daha önce destek verdiği İsrail için "Durdurun" çağrısı

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yaparken Batı ve ABD açık destek verdi. Daha önce Tel Aviv'e giderek Netanyahu'ya arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron günler sonra farklı bir çıkış yaptı. Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 09:22 Güncelleme 11 Kasım 2023, 09:22
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı! Daha önce destek verdiği İsrail için Durdurun çağrısı

İşgalci İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor. Dünya ile bağı kesilen Gazze'de yarısından fazlası kadın ve çocuk 11 binden fazla Filistinli katledildi.

Soykırıma ABD ve Batı ilk günden itibaren açık destek verirken dünya genelinde insanlar sokaklara çıkarak katliama tepki gösterdi.

BATI SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ
Batı ve ABD imajlarını kurtarmak için söylem değiştirmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce Tel Aviv'e giderek açık destek verdiği ve "Yanınızdayız" dediği İsrail için bugün "Durdurulmalı" çağrısı yaptı.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI
Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söyledi.

Fransa'nın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını açıkça kınadığını hatırlatan Macron, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmaması konusunda, "(Ateşkes çağrısı) Yapacaklarını umuyorum." yanıtını verdi.

Macron, 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını arayan ilk liderlerden olduğunu belirterek, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Çünkü bir demokrasi tarafından yürütülüyor ve uluslararası kurallara, savaş kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin eldeki tek çözüm olduğunun altını çizen Macron, İsrail'in uluslararası kurallara uyup uymadığı sorusuna ise, "Sivillere saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." cevabını verdi.

"İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı :

"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."

Macron, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının çatışmayı uzatacak şekilde bölgede kötü duygular oluşmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Ülkede pazar günü yapılacak antisemitizme karşı yürüyüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Macron, ülkesinin en büyük Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun altını çizerken tüm Fransızların antisemitizm karşısında birlik olması ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaşması gerektiğini söyledi.

NETANYAHU'YA DESTEK VERMİŞTİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Fransa'nın İsrail'e desteğini göstermek için Tel Aviv'e giden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile İsrail Başbakanı Netanyahu ile temas kuran Macron, "Bu terör örgütleriyle şüpheye yer vermeden ve bu çatışmayı daha fazla büyütmeden mücadele etmenin görevimiz olduğunu düşünüyorum. Aktardığınız uyarıları da paylaşıyorum. Bu terör gruplarını açıkça hedef almak, hedefe yönelik operasyonlar düzenlemek bir zorunluluktur. Ülkeniz ve tüm bölge için barışı, güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle saldırıya girişmek veya bu savaşa katılmak isteyen diğer potansiyel terör gruplarına da çeşitli mesajlar ilettik ve Hizbullah'ı açıkça uyardık, çok açık mesajlar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

GOOGLE VE META'YA "FRANSIZCA" ELEŞTİRİSİ
Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Macron, Rusya kazanması halinde Avrupa'da yeni bir emperyal gücün ortaya çıkacağını ve bunun Avrupa'yla birlikte eski Sovyet ülkelerini tehdit edeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını "emperyalizm ve sömürgecilik" olarak nitelendiren Macron, Ukrayna'yı desteklemenin tüm ülkelerle birlikte Fransa'nın da görevi olduğunu kaydetti.

Ukrayna için gelecek ayların zor geçeceğini kaydeden Macron, henüz Ukrayna için masaya oturma zamanı gelmediği görüşünü paylaşırken adil bir müzakere için de zamanın geleceğini belirtti.

Macron, sanal ortamda artan aşırıcılığa da değindiği mülakatında Meta ve Google gibi şirketlerin nefret suçuyla ilgili sözlerini yerine getirmediğine vurgu yaptı.

Bu şirketlerde yeterli seviyede Fransızca içerikleri kontrol edecek personelin bulunmamasını eleştiren Macron, iklim değişikliğinin dünyanın bazı bölgelerinde terörizme sebep olduğuna işaret etti.

Buna örnek olarak Çad Gölü'nün sularının azalmasını örnek gösteren Macron, "İklim değişikliğinin sonucu olarak balıkçılık yapan birçok aile sıkıntı yaşıyor. Birçok tür yok oldu. İnsanları terörizme iter hale geldi." dedi.

Macron, küresel konularda küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

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