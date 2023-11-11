BM’nin Filistin’le ilgili yetersizliğine tepki gösterdi! 32 yıllık kariyerini bırakan Mokhiber ABD ve İsrail’in planını açıkladı

İSRAİL'İN SÖZDE İNSANİ ARA UYGULAMASI BİR SUÇTUR

ABD bir şey başarmış gibi İsrail'in insani aralar vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Sözde "insani ara" denilen uygulama, İsrail'in elini zayıflatan mı yoksa güçlendiren bir şey mi? Mokhiber: Günde 4 saatlik olacağı söylenen bu sözde insani aralar anlamsız. Çok yoğun nüfuslu ve ciddi yıkıma uğramış ve düzgün altyapının bulunmadığı bir bölgede, engelli, yaralı insanların, hamilelerin ve yaşlıların bulunduğu insanlar için 4 saat bana çok saçma geliyor. Katliamlara 4 saat ara vermenin insani bir yönü yok. Topluma ne diyor bu? Siz önden hareket etmeye başlayın, 4 saat sonra tekrar gelip sizi öldürmeye devam edeceğiz. Bırakın insani bir eylem olmasını, bu hesabının verilmesi gereken bir suçtur.

NEKBE DEVAM EDİYOR

Gazze'deki durum yeni bir Nekbe'ye dönüşebilir mi? Ne tür benzerlik ya da farklılıklar görüyorsunuz? Mokhiber: Aynı Nekbe olduğunu düşünüyorum. 1948'de başlayan ve daha sonra Filistinlilere yönelik etnik temizlik eylemleriyle devam eden aynı Nekbe olduğunu düşünüyorum. Biz konuşurken Batı Şeria'da gerçekleşmeye devam ediyor. İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerleri köyleri bozguna uğratıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde toplu temizlik görüyoruz. Bunlar Nekbe'nin devam ettiğini, etnik temizliğin devam ettiğini gösteriyor ve daha büyük bir soykırımın parçası.

AMAÇ TÜM FİLİSTİN'İ ELE GEÇİRMEK

İsrail, Batı Şeria'da da bazı planlar uyguluyor. Daha büyük resimde İsrail'in nasıl bir demografi projesi var? Kontrol ettiği toprakları tümüyle Filistinlilerden arındıracak mı? Bu ne kadar mümkün? Mokhiber: Hedef bence çok açık. Gizli koridorlarda konuşulan bir şey değil, İsrailli liderler her yıl dile getiriyor. Amaç tüm tarihi Filistin'i ele geçirmek. Geriye sadece Batı Şeria'nın birkaç bölümü ve Gazze Şeridi kalıyor. Gazze'de de ne olduğunu görüyoruz. Batı Şeria'da ilave köylerin tasfiyesi uzun zamandır süren ve Filistin topraklarına el koymayı amaçlayan planın devamı. Batı Şeria'nın haritasına baktığınızda, iki devletli çözümün saçmalık olduğunu görürüsünüz. Batı Şeria'da sürdürülebilir bir Filistin devleti için bir şey kalmadı. Niyetin çok açık olduğunu düşünüyorum, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'e kadar etno-milliyetçi, yerleşimci sömürgeciliğine dayanan projeyi sürdürmek ve yerli Filistin halkının yerini İsrailli yerleşimcilerle doldurmak.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İMKANSIZDIR

Konuşmanızın başında da mektubunuzda da BM'deki anahtar bölümlerin son yıllarda ABD ve İsrail lobisince ele geçirildiğini söylediniz. Burada hangi birimlerden bahsediyorsunuz? Mokhiber: İnsan hakları ve insani yardım çalışanları ya da bağımsız insan hakları mekanizmalarından bahsetmiyorum. Onlar kahramanca ve prensipli şekilde sahada iyi işler yapmaya devam ediyor. Tabii ki 100'den fazla İsrail bombaları tarafından öldürülen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansındaki (UNRWA) meslektaşlarımdan da bahsetmiyorum. BM'nin siyasi kısmından bahsediyorum. Siyasi liderler, BM Güvenlik Konseyi gibi hükümetler arası birimlerden bahsediyorum.