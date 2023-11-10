Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde 35 gündür Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları günden güne azalıyor.
Gazze Şeridi'ni hedef alan siyonist saldırılarda bugüne kadar 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın 10 bin 812 Filistinli şehit düştü. Gazze'deki yetkililer enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.