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İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın gölgesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'da 5. cuma! Tomalı gaz bombalı saldırı

Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın gölgesinde gözler Kudüs'teki 5. cuma namazına çevrildi. Müslümanlar, cuma namazını eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya doğru hareket etti. Katil İsrail ise Mescid-i Aksa'ya girişlere sınır getirdi. İşgalciler toma ve gaz bombalarıyla namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı. Öte yandan bu haftaki cuma hutbesinde Peygamber Efendimizin "Allah’ım! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım" duasına yer verildi. Müminlerin azim ve gayretiyle mazlum Filistinlilerin yaşadığı zulmün son bulacağı söylendi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:01 Güncelleme 10 Kasım 2023, 14:54
İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımın gölgesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa’da 5. cuma! Tomalı gaz bombalı saldırı

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde 35 gündür Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları günden güne azalıyor.

Gazze Şeridi'ni hedef alan siyonist saldırılarda bugüne kadar 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın 10 bin 812 Filistinli şehit düştü. Gazze'deki yetkililer enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.

Katil İsrail'in soykırımının gölgesinde 5. cuma



İsrail'in katliamlarının gölgesinde gözler Kudüs'teki 5. cuma namazına çevrildi.

KUDÜS'TE KATLİAMIN GÖLGESİNDE 5. CUMA
Daha önceki 4 haftada İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara sert ve insanlık dışı müdahalelerde bulundu.

Bölgeden o anları aktaran A Haber muhabiri Özlem Aktay, "Mescid-i Aksa'da İsrail müdahalesi başladı. İsrail cuma namazı esnasında Filistinlilere müdahale ediyor. İsrail polisleri ellerinde silahla gençlerin üzerine gidiyor. Onlara gaz bombaları atılıyor. Bölgeye yine TOMA geldi. Gençlerin üzerine yine çok ağır kokan kimyasal sudan sıkıyorlar. Bugün İsrail polisinin yine çok sert müdahalesi var. Katil devletin polisleri ellerinde silahlarla namaz için toplanan Filistinli gençlerin üzerine koşuyor ardından gaz bombaları ateşleniyor." dedi.

YİNE TOMALI GAZLI SALDIRI
Mescid-i Aksa'ya alınmayan ve sokakta saf tutmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail polisinin ses bombası ve göz yaşartıcı bombalarla saldırılarına maruz kaldı.



HUTBEDE 'FİLİSTİN' VAR
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek" konulu cuma hutbesinde Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çekildi.

Hutbede Peygamber Efendimizin "Allah'ım! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım" duasına yer verildi. Müminlerin azim ve gayretiyle mazlum Filistinlilerin yaşadığı zulmün son bulacağı söylendi.



Şu ifadelere yer verildi;

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in dualarından biri de şöyledir: Allah'ım! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım."

Onun bu duasına gönülden "Âmin!" diyen müminler olarak, azim ve gayrete sarılıp insanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan bizleriz. İmanımızdan aldığımız güçle insanlığın barış ve huzuru için çalışacak olan biziz. Bizlerin azim ve gayretiyle başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumların yüzü gülecektir; hüzün, yerini sevince bırakacaktır. Zira inancımız, bize bu görevi yüklemekte; insanlık, bizden bunu beklemekte; tarihimiz, bizi buna davet etmektedir.

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