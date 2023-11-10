Soykırımcı İsrail , ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde 35 gündür Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı. Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları günden güne azalıyor. Gazze Şeridi'ni hedef alan siyonist saldırılarda bugüne kadar 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın 10 bin 812 Filistinli şehit düştü. Gazze'deki yetkililer enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.

İsrail 'in katliamlarının gölgesinde gözler Kudüs 'teki 5. cuma namazına çevrildi. KUDÜS'TE KATLİAMIN GÖLGESİNDE 5. CUMA Daha önceki 4 haftada İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa 'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara sert ve insanlık dışı müdahalelerde bulundu.

Bölgeden o anları aktaran A Haber muhabiri Özlem Aktay, "Mescid-i Aksa'da İsrail müdahalesi başladı. İsrail cuma namazı esnasında Filistinlilere müdahale ediyor. İsrail polisleri ellerinde silahla gençlerin üzerine gidiyor. Onlara gaz bombaları atılıyor. Bölgeye yine TOMA geldi. Gençlerin üzerine yine çok ağır kokan kimyasal sudan sıkıyorlar. Bugün İsrail polisinin yine çok sert müdahalesi var. Katil devletin polisleri ellerinde silahlarla namaz için toplanan Filistinli gençlerin üzerine koşuyor ardından gaz bombaları ateşleniyor." dedi.

YİNE TOMALI GAZLI SALDIRI

Mescid-i Aksa'ya alınmayan ve sokakta saf tutmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail polisinin ses bombası ve göz yaşartıcı bombalarla saldırılarına maruz kaldı.