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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 11:17 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 11:22

Katliamcı İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın gölgesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'da 5. cuma

Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın gölgesinde gözler Kudüs'teki 5. cuma namazına çevrildi. Müslümanlar, cuma namazını eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya doğru hareket etti. Katil İsrail ise Mescid-i Aksa'ya girişlere sınır getirdi. Öte yandan bu haftaki cuma hutbesinde Peygamber Efendimizin "Allah’ım! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım" duasına yer verildi. Müminlerin azim ve gayretiyle mazlum Filistinlilerin yaşadığı zulmün son bulacağı söylendi.

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