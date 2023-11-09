Filistinli Musa Hicaz’dan Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a duygu dolu sözler: Türkiye bizim ağabeyimiz





TÜRKİYE FİLİSTİN'İN ARKASINDA

Türkiye'de ise Başkan Erdoğan en başından beri Filistin halkına sahip çıkarken binlerce vatandaşın katıldığı Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya mesajlar verdi.





"GAZZE DE VATAN TOPRAKLARININ AYRILMAZ SANDIĞIMIZ BİR PARÇASIYDI"

Başkan Erdoğan, bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'nin de o olduğuna dikkati çekerek, "Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in, Mardin neyse Musul'un, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı.

Nereden nereye geldik? Çanakkale Şehitliği'ne yolunuz düştüğünde ihmal etmeyin. Muhakkak gidin. Mezar taşlarının üzerindeki isimlere ve şehirlere iyi bakın. Orada, Balıkesirli'yle Şanlıurfalı'nın olduğu gibi Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz. Öyle ki Çanakkale Şehitleri listesinde Gazze, verdiği 53 şehitle bugün sınırlarımızın içindeki şehirlerin çoğunun üstünde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.





ZİHNİMİZDEN, KALBİMİZDEN SÖKMEK İÇİN HER TÜRLÜ FIRILDAĞI ÇEVİRDİLER"

Türk milletini, kanı kadar, canı kadar, sevdası kadar kendinden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdıklarına vurgu yapan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar, zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler. Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının evlerini bırakıp Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldığı kara günlerden o aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıdan, bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız."