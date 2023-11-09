DSÖ’den Gazze’de salgın hastalık uyarısı

DSÖ, "2021 ve 2022 boyunca 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen aylık ortalama 2 bin vakaya kıyasla önemli bir artış söz konusudur. 8 bin 944 uyuz ve bit vakası, 1005 su çiçeği vakası, 12 bin 635 deri döküntüsü vakası ve 54 bin 866 üst solunum yolu enfeksiyonu vakası da rapor edilmiştir. Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eksikliği, hastalıkların yayılma riskini daha da artırmaktadır" ifadelerini kullandı.