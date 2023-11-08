Filistin’e destek verdi sesi kesildi! ABD Temsilciler Meclisi’nde Rashida Tlaib’nin susturulma kararına tepki yağıyor

OMAR'DAN CUMHURİYETÇİLERİN AÇIKLAMALARININ KINANMAMASINA TEPKİ Temsilciler Meclisi nin ilk Müslüman kadın üyelerinden Ilhan Omar da konuşmasında, Tlaib'e destek vererek, Cumhuriyetçilerin Filistinlilere ilişkin yaptığı açıklamaların kınanmamasına değindi. Omar, "Koridorun diğer tarafında, televizyonlara çıkıp 'Gazze'yi otoparka çeviriyoruz' ve 'Filistinlileri imha etmek istiyoruz' diyen Cumhuriyetçiler otururken, Rashida'nın engellenmeye çalışılması apaçık biçimde riyakarlıktır." ifadesini kullandı. Cumhuriyetçileri yaptıkları açıklamalardan dolayı kimsenin kınamadığına dikkati çeken Omar, Filistin'de ölen on binlerce kişiden kimsenin bahsetmemesine de tepki gösterdi. Omar, "Ama biz insanlığımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Rashida, özgürlüklerine kavuşmaları için Filistinlilerin yanında durmayı sürdürecek." dedi.





"GERÇEĞİ SÖYLEYEN ÇEŞİTLİ FİKİRLERİ KABUL EDEBİLECEK ZİHİNSEL VE DUYGUSAL YETKİNLİKTEN DE YOKSUNSUNUZ"

Temsilciler Meclisinde New York'u temsil eden Jamaal Bowman da konuşmasında, üyelerin susturulmaya çalışılmasına son verilmesi çağrısında bulundu.



Bowman, "Bu mecliste hizmet veren tek Filistin kökenli Amerikalı olarak konuşuyor. Onun sesi olmadan, Filistin halkı ile empati kuramayız. Ondan başka, Gazze'de şu an olanları doğrudan anlatacak birisi yok." dedi.



Cumhuriyetçilerin Filistin ile ilgili açıklamalarına kimsenin sesini çıkarmamasına da vurgu yapan Bowman, "Belki de kendi içinizde çeşitlilikten yoksun olduğunuz için, gerçeği söyleyen çeşitli fikirleri kabul edebilecek zihinsel ve duygusal yetkinlikten de yoksunsunuz. Kesinlikle, başka insanlara ve başka deneyimlere görüşünüzü açmanız gerekiyor, özellikle bunlar Müslüman ve kadınsa."

Tasarıyı, "İslamofobik, anti demokratik ve zaman kaybı" olarak nitelendirdi

Bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley konuşmasında, karar tasarısını, "aşikar biçimde İslamofobik, anti demokratik, zaman kaybı ve samimiyetsiz" olarak nitelendirdi.



Pressley, "Tlaib'in, masum İsrailli, Filistinli ve Amerikalıların öldürülmesine karşı çıkmasını inkar eden herhangi bir üye, gerçeği de inkar etmiş demektir." diye konuştu.



Tlaib'in Temsilciler Meclisine üç dönem arka arkaya seçilen tek Filistin kökenli vekil olduğuna işaret eden Pressley, "Bugün, Cumhuriyetçiler sırf söyledikleri hoşlarına gitmedi diye Demokrat bir meslektaşımıza saldırıyorlar. Bu, gerçek nefret tacirlerinin, dikkat dağıtmayı amaçlayan başka bir utanç verici ama şaşırtmayan bir hamlesi. Bu tasarıya, Michigan'dan Orta Doğu'ya her küçük kız adına karşı çıkıyorum." diye konuştu.