Batı'nın İsrail aşkında son perde! Kanada Gazze soykırımına ses çıkaran gazeteciyi “Terörist” etiketiyle işten çıkardı

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Gazeteci Akhrass, Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle çalıştığı Kanada merkezli haber ajansı Global News'ten çıkarılma sürecini ve Batı medyasının Filistin'i destekleyen gazetecilere yönelik tutumunu değerlendirdi.

Akhrass, 17 Ekim'de Filistin halkına desteğini ifade eden paylaşımları nedeniyle Şubat 2020'den bu yana çalıştığı Global News'ten çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çalıştığım kurum tarafından, herkese açık olan sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarımın, çalışma politikasına aykırı olduğu uyarısı aldım. Hesaplarım tamamen kişisel ve Global News çalışanı olarak pozisyonumla hiçbir ilgisi yok. Global News, herhangi bir elektronik parmak izinin itibarını etkilediğini düşünüyor ve bazı konularda tweet atmamı veya bir şeyler yayınlamamı engelleme hakkına sahip olduğuna inanıyor."