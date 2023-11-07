Batı'nın İsrail aşkında son perde! Kanada Gazze soykırımına ses çıkaran gazeteciyi “Terörist” etiketiyle işten çıkardı

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapıyor. Batı ise Netanyahu'nun bu katliamına ses çıkarmıyor. İtiraz edenin ise sesini kesiyor. 32 günde 10 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılara tepki gösteren Filistin asıllı Kanadalı gazeteci Zahraa Al-Akhrass, Kanada merkezli haber ajansı Global News'ten "Terörist ve teröristlere sempati duyanlar" gerekçesiyle çıkarıldı.
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle işine son verilen Filistin asıllı Kanadalı gazeteci Zahraa Al-Akhrass, "Batı medyası tarafsız olduğunu iddia ediyorsa Filistinlileri susturmadan, tehdit etmeden, haksızlığa sessiz kalınmasını istemeden sesimizi duyurmamıza izin vermeli." dedi.
Gazeteci Akhrass, Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle çalıştığı Kanada merkezli haber ajansı Global News'ten çıkarılma sürecini ve Batı medyasının Filistin'i destekleyen gazetecilere yönelik tutumunu değerlendirdi.
Akhrass, 17 Ekim'de Filistin halkına desteğini ifade eden paylaşımları nedeniyle Şubat 2020'den bu yana çalıştığı Global News'ten çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Çalıştığım kurum tarafından, herkese açık olan sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarımın, çalışma politikasına aykırı olduğu uyarısı aldım. Hesaplarım tamamen kişisel ve Global News çalışanı olarak pozisyonumla hiçbir ilgisi yok. Global News, herhangi bir elektronik parmak izinin itibarını etkilediğini düşünüyor ve bazı konularda tweet atmamı veya bir şeyler yayınlamamı engelleme hakkına sahip olduğuna inanıyor."
Batı medyasında, Filistinlilere karşı büyük empati eksikliği olduğuna dikkati çeken Akhrass, "Görevden alınmam, bugün Batı medyasında Filistin'i destekleyenleri susturmayı amaçlayan bütüncül hareket çerçevesinde değerlendirilmeli. Son olaylarda Filistin'e destek olduğu için işten atılan ilk Filistinli değilim, sonuncu da olmayacağım." diye konuştu.