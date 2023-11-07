İsrail'in 75 yıllık zulmü soykırıma dönüştü! İşte 32 gündür Gazze'de yaşananlar! Katil İsrail'in sırdaşından 'koltuk sallanıyor' uyarısı

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde resmen soykırım yapıyor. İsrail ordusu tarafından hedef alınan hastane, okul ve camilerde 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. İsrail'in Filistin'e yönelik 75 yıllık zulmü ve 1 aylık soykırımı hakkında konuşan Netanyahu'nun "sırdaşı" İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erince İsrail'de seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.