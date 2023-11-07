İsrail'in 75 yıllık zulmü soykırıma dönüştü! İşte 32 gündür Gazze'de yaşananlar! Katil İsrail'in sırdaşından 'koltuk sallanıyor' uyarısı

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde resmen soykırım yapıyor. İsrail ordusu tarafından hedef alınan hastane, okul ve camilerde 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. İsrail'in Filistin'e yönelik 75 yıllık zulmü ve 1 aylık soykırımı hakkında konuşan Netanyahu'nun "sırdaşı" İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erince İsrail'de seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılar ile İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir operasyon başlattı.
Filistinli gruplar, saldırı sırasında işgal altındaki Filistin topraklarına 5 binden fazla roket ve havan ateşlerken çok sayıda İsrail askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.
İsrail ordusu, aynı gün abluka altındaki Gazze'den silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını ve savaş durumu ilan ettiğini duyurup, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırısı başlattı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir aylık süreçte öne çıkan olayları derlendi.
Gazze Şeridi'nden çıkan Hamas, 7 Ekim'de sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan Hamas'ın Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarı çapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.
Böylece Gazze Şeridi dışındaki çatışma büyük oranda sona erdi ve sıcak çatışmayla başlayan olaylar İsrail'in Gazze'yi gün geçtikçe daha şiddetli bombaladığı bir sürece evrildi.
Bu saldırılarla eş zamanlı olarak saldırıları protesto eden Batı Şeria'daki Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalesinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti.