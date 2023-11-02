Nasrallah’ın büyük konuşmasına saatler kaldı: Hizbullah İsrail’e karşı savaş ilan edecek mi? ABD’den flaş iddia: Wagner devreye mi giriyor?

Hizbullah 'ın önünde iki ayrı seçenek var. Birincisi, İsrail 'e karşı topyekûn bir savaş ilan etmek. 1980'lerin başından bu yana faaliyet gösteren Hizbullah, 2006'da Tel Aviv ile 34 gün süren ve 150'den fazla İsrail askerini etkisiz hale getirerek büyük bir zafer elde ettiği savaştan beri yeni bir savaş için hazırlanıyor. Öte yandan Nasrallah geçtiğimiz günlerde Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri ile görüşmüştü. 7 Ekim'den bu yana ilk kez yapılan bu görüşme ise oldukça dikkat çekmişti.

"TÜM STRATEJİK HEDEFLERİ VURABİLİR"

150 bin roketi olduğu düşünülen Hizbullah'ın cephanesi, şu anda İsrail'in kara saldırısı ile tek başına bile başa çıkabilen el-Kassam Tugaylarının cephanesinin 10 katı büyüklükte. İran tarafından sağlanan ve İsrail'deki hava üsleri, limanlar, enerji santralleri gibi stratejik hedefleri rahatlıkla vurabileceği düşünülen roketlerin Demir Kubbe'yi alt edebileceği düşünülüyor. Olası bir saldırının ise İsrail'in maruz kalacağı en büyük saldırı olması bekleniyor.

Hizbullah'ın saldırısının Lübnan'da korkunç bir yıkıma davetiye çıkaracağı düşünülürken Nasrallah'ın ilk seçeneği seçmemesi de ihtimal dahilinde. Lübnan'daki pek çok isim İsrail'in, Lübnan'daki tüm Hizbullah altyapısını yok etmesinden endişe ediyor.

SAVAŞ MI UYARI MI?

Nasrallah'ın konuşmasının bir savaş ilanı olmaktan ziyade bir uyarı darbesi olma ihtimali de konuşuluyor. Hizbullah, İsrail'e karşı savaş ilan etmeyip Gazze'nin işgaline karşı direnmeye devam edeceğini de bildirebilir. Biden yönetiminin istediğinin de tam olarak bu olduğu düşünülüyor. Beyaz Saray, Nasrallah'ın cuma günü yapacağı konuşmayı yakından dinleyeceğine dair net bir mesaj verdi.

WAGNER DEVREYE Mİ GİRİYOR?

Hizbullah'ı ve dahi bölge ülkelerini İsrail'e karşı Hamas'a destek vermemeleri konusunda açıkça tehdit eden ABD'den dikkat çeken bir iddia geldi. Wall Street Journal gazetesi, Suriye'de Hizbullah ile birlikte hareket eden Rus paralı asker grubu Wagner'in Hizbullah'a hava savunma sistemi vermeye hazırlandığını iddia etti.

Wagner'in Hizbullah'a vereceğini iddia ettiği Rus üretimi Pantsir SA-22 hava savunma sistemi, zırhlı bir kamyonun arkasına konuşlandırılabiliyor. Son yıllarda Suriye, Libya ve Karabağ'da kullanılan uçaksavar füzelerinin yanı sıra hava savunma silahlarının da ateşlendiği sistem, özellikle alçak irtifadan gelen saldırıları önlemesiyle biliniyor.

SOYKIRIM DESTEKÇİSİ ABD'DEN AÇIK TEHDİT

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Doğu Akdeniz'e gönderdikleri uçak gemisini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Başkanın bölgeye fazladan bir uçak gemisi saldırı grubu gönderip birini Doğu Akdeniz'e park etmesinin nedenlerinden biri de Hizbullah da dahil olmak üzere tüm aktörlere güçlü bir mesaj gönderdiğimizden emin olmaktır. Kimse çatışmayı büyütmeyi düşünmesin. Nasrallah istediğini söyleyebilir. Ama bizim mesajımız ona da bölgedeki diğer aktörlere de aynı.