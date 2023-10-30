Netanyahu’ya güvenen tek bir kişi kalmadı: Aksa Tufanı’nın sorumluluğunu üzerinden nasıl atacak? Son çare Hizbullah kartı

İsrail 'de uygulanan anketlere göre beş kişiden dördü Netanyahu'nun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söylüyor. Günlerce sorumluluk üstlenmeyen Netanyahu, 25 Ekim'de nihayet yaptığı açıklamada başarısızlığını tüm yetkililere yükledi.

Yıkıcı bir istihbarat başarısızlığı, rehine krizi ve başarıya ulaşamadıkları savaşın ardından hedef tahtasına konan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in savunma ve istihbarat hizmetlerini açıkça suçladı. 29 Ekim Pazar günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda askeri ve güvenlik şeflerinin Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısına ilişkin kendisine herhangi bir uyarıda bulunmadığını söylediğini belirtti ve suçu üzerinden atmaya çalıştı.

Büyük bir tepki ile karşı karşıya kalan Netanyahu, X'te yaptığı paylaşımı sildi ve yeni bir açıklama ile "Yanılmışım" diyerek takipçilerinden özür diledi.

"BİBİ'YE GÜVENEN TEK BİR KİŞİ YOK"

Netanyahu'nun X sosyal medya hesabında yaptığı çıkışın ardından dilediği özür İsrail'de karşılık bulmadı. Netanyahu İsrail'de resmen "istenmeyen adam" haline geliyor. Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı'ndan yardımcı araştırmacı Yossi Mekelberg, "Bu çok zor bir askeri harekât, dolayısıyla sorumlu bir başbakan istiyorsunuz ve hükümette Netanyahu'ya güvenen tek bir kişi bile yok; bu kabinenin ana meselesi bu" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİKLE, REHİNELERLE DEĞİL, SADECE SİYASETLE İLGİLENİYOR"

Netanyahu diğer liderlerden de eleştiri almaya devam ediyor. Geçmişte Netanyahu'nun savunma bakanı olan muhalefet milletvekili Avigdor Lieberman, "[Netanyahu] güvenlikle ilgilenmiyor, rehinelerle ilgilenmiyor, yalnızca siyasetle ilgileniyor" dedi.

NETANYAHU'DAN HİZBULLAH KARTI

İsrailli üst düzey bir güvenlik kaynağının Haaretz gazetesine bildirdiğine göre başbakanlık üyeleri, Netanyahu'yu "zayıf" göstermenin Hizbullah'ın İsrail'in kuzey sınırında cephe açmasına sebep olabileceğini iddia ediyor.



GÜVENLİK KAYNAKLARI YALANLADI



Haaretz'e konuşan diğer güvenlik kaynakları ise bu iddiayı reddederken Hizbullah lideri Nasrallah'ın "İsrailli bir gazeteci başbakanı eleştirdiği için savaş başlatıp başlatmayacağına karar vermiyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BİR YILDIR HAMAS'I TAKİP ETMİYOR

The New York Times'ın bir raporuna göre, İsrail'in sinyal istihbarat teşkilatı Unit 8200, Hamas savaşçılarının el telsizlerindeki trafiği dinlemeyi bir yıl önce durdurdu.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine yapılan saldırıya zemin hazırlayan geçmiş yıllardaki güvenlik başarısızlıklarının ayrıntılarını veren soruşturmayı okuduğunda, bunun "çaba kaybı" olduğuna inandıkları için bunu yapmayı bıraktı.

Raporda ayrıca ABD istihbarat servislerinin, İsrail'in grubun bölgesel tehdidini yönettiği inancıyla Hamas hakkında bilgi toplamayı "büyük ölçüde durdurduğu" belirtildi.