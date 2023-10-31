Afrika sömürgecilerden hesap soruyor: Kral Charles Kenya’da bağımsızlık sembolünü ziyaret edecek: Özür ve tazminat bekleniyor

90 BİN KENYALIYI ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Kenya'daki İngiliz yönetiminin kötü şöhretli dönemi Kenya'nın merkezindeki 1952-1960 Mau Mau isyanı ile sona yaklaştı. Kenya İnsan Hakları Komisyonu (KHRC), ayaklanma sırasında 90 bin Kenyalının öldürüldüğünü veya sakatlandığını, 160 bin kişinin ise gözaltına alındığını belirtiyor.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜNÜ ZİYARET EDECEK

Charles ve Camilla, Kenya ziyaretlerinde 1963'te bağımsızlığın ilan edildiği yere de gidecek ve Meçhul Savaşçı'nın mezarına çelenk koyacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Majesteleri, bu dönemde Kenya halkının uğradığı yanlışlara ilişkin anlayışını derinleştirmek için ziyaretinde buraya da zaman ayıracak." açıklamasını yaptı.

AFRİKA'YA HESAP VERİYORLAR

İngiltere ve Fransa artık Afrika'daki eski sömürgelerine teker teker hesap veriyor. Barbados, 2021'de Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığı görevinden alarak cumhuriyeti ilan etti. Jamaika da Barbados'un ardından benzer bir işaret verdi. O dönemde tahtın varisi olan Charkes, Commonwealth'ta geçtiğimiz yıl düzenlenen zirvede İngiltere'nin köleliğin köklerindeki rolünü kabul etmişti.

"ÖZÜRDEN SONRA TAZMİNAT BEKLİYORUZ"

Kenya da İngiltere sömürgeciliğine itiraz eden Afrika ülkelerinden bir diğeri. 1905'te bir İngiliz albay tarafından öldürülene kadar on yıl süren bir isyana öncülük eden Koitalel Arap Samoie'nin torunu Kipchoge Arap Chomu, İngilizlerin yol açtıkları adaletsizliği düzeltmelerini istedi ve şöyle konuştu:

Bize zulmettikleri için İngiliz hükümetinden kamuya açık bir özür talep etmek zorundayız. Özür diledikten sonra tazminat da bekliyoruz.