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Afrika sömürgecilerden hesap soruyor: Kral Charles Kenya’da bağımsızlık sembolünü ziyaret edecek: Özür ve tazminat bekleniyor

Afrika ülkeleri İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci devletlerden resmen hesap soruyor. İngiltere Kralı III. Charles, eşi, Camilla ile birlikte eski sömürgeleri Kenya’yı ziyaret ediyor. İngiltere’den bağımsızlığının 63. Yıldönümünü kutlayan Kenya, İngiltere’den sömürgeci faaliyetleri ve insan hakları ihlallerinden dolayı özür ve tazminat bekliyor.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:27 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:59
Afrika sömürgecilerden hesap soruyor: Kral Charles Kenya’da bağımsızlık sembolünü ziyaret edecek: Özür ve tazminat bekleniyor

İngiltere Kralı III. Charles, eşi Camilla ile birlikte Kenya'yı ziyaret ediyor. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve eşi First Lady Rachel Ruto ile birlikte görkemli bir askeri törenle karşılandı. İngiltere'den bağımsızlığının 63. Yıldönümünü kutlayan Kenya, İngiltere'nin sömürgeci faaliyetleri ve insan hakları ihlallerinden dolayı özür bekliyor.

KENYA'DAN ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Kral III. Charles'ın eski sömürgesine yaptığı dört günlük ziyarette 70'e yakın yıllık sömürge yönetimi tarihindeki insan hakları ihlalleri için Kenya'dan özür dilemesi bekleniyor.

Eşi Kraliçe Camilla ile Doğu Afrika'daki Kenya'ya giden Kral III. Charles, salı sabahı başkent Nairobi'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto tarafından karşılandı.

ESKİ SÖMÜRGE İLE YENİ "İŞ BİRLİĞİ"

Buckhingham Sarayı, ziyaretin İngiltere ile Kenya'nın ekonomik kalkınma, iklim değişikliği ve güvenlik konularındaki iş birliğinin yansıması olduğunu belirtiyor. Kenya'nın teknoloji dünyasından girişimcilerle tanışmayı, yaban hayatı tesislerini turlamayı planlayan Charles, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mombassa'yı da ziyaret edecek.

Charles eski sömürgesi ile sözde iş birliğini geliştirmeyi planlarken Kenyalılar ise Charles'ın işkence, cinayet, Kenya topraklarının İngiltere'ye verilmesi ve kamulaştırılması gibi sömürge dönemi suiistimalleri hakkında söyleyeceklerine odaklanmış durumda.

90 BİN KENYALIYI ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Kenya'daki İngiliz yönetiminin kötü şöhretli dönemi Kenya'nın merkezindeki 1952-1960 Mau Mau isyanı ile sona yaklaştı. Kenya İnsan Hakları Komisyonu (KHRC), ayaklanma sırasında 90 bin Kenyalının öldürüldüğünü veya sakatlandığını, 160 bin kişinin ise gözaltına alındığını belirtiyor.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜNÜ ZİYARET EDECEK

Charles ve Camilla, Kenya ziyaretlerinde 1963'te bağımsızlığın ilan edildiği yere de gidecek ve Meçhul Savaşçı'nın mezarına çelenk koyacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Majesteleri, bu dönemde Kenya halkının uğradığı yanlışlara ilişkin anlayışını derinleştirmek için ziyaretinde buraya da zaman ayıracak." açıklamasını yaptı.

AFRİKA'YA HESAP VERİYORLAR

İngiltere ve Fransa artık Afrika'daki eski sömürgelerine teker teker hesap veriyor. Barbados, 2021'de Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığı görevinden alarak cumhuriyeti ilan etti. Jamaika da Barbados'un ardından benzer bir işaret verdi. O dönemde tahtın varisi olan Charkes, Commonwealth'ta geçtiğimiz yıl düzenlenen zirvede İngiltere'nin köleliğin köklerindeki rolünü kabul etmişti.

"ÖZÜRDEN SONRA TAZMİNAT BEKLİYORUZ"

Kenya da İngiltere sömürgeciliğine itiraz eden Afrika ülkelerinden bir diğeri. 1905'te bir İngiliz albay tarafından öldürülene kadar on yıl süren bir isyana öncülük eden Koitalel Arap Samoie'nin torunu Kipchoge Arap Chomu, İngilizlerin yol açtıkları adaletsizliği düzeltmelerini istedi ve şöyle konuştu:

Bize zulmettikleri için İngiliz hükümetinden kamuya açık bir özür talep etmek zorundayız. Özür diledikten sonra tazminat da bekliyoruz.

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