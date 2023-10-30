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Viyana'da terör yandaşlarından alçak eylem! Türk polisi yaka paça attı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde özel etkinliklerle kutlandı. Terör yandaşları ise böylesine gurur verici bir güne gölge düşürmeye çalıştı.Viyana’da 20 kişilik grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için düzenlenen etkinliği basmaya çalıştı. Terör örgütü PKK’yı destekleyen sloganlar attı. Türk koruma polisleri tarafından yaka paça dışarı atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 11:13 Güncelleme 30 Ekim 2023, 11:28
Viyana’da terör yandaşlarından alçak eylem! Türk polisi yaka paça attı

Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yurt genelinde ve dünyada çok sayıda özel etkinlik düzenlendi.

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla açıklamalar yaptı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen gösteriler ise nefes kesti.

Yurdışında yaşayan Türkler de bu gururlu günü kulamak için sokaklara akın etti. Ancak terör yandaşları yine rahat durmadı. Bu kez Viyana'da ortaya çıktı. TC Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine saldırmaya kalktı.

ALÇAK SLOGANLAR ATTILAR
20 kişilik grup, 29 Ekim akşamı etkinliğin yapıldığı Ehrbarr Saal salonun önünde toplandı. Etkinliğin yapıldığı salona girmeye çalıştı. "Yaşasın Ermenistan, Yaşasın Kürdistan" sloganları attı.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Avusturya polisinin PKK destekçsi gruba müdahale etmemesi, büyük tepki topladı. Terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin koruma polisleri tarafından yaka paça dışarı atıldı.

DİPLOMATLAR DA SALONDAYDI
Olay anında, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in de salonda olduğu öğrenildi.

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