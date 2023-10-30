Viyana’da terör yandaşlarından alçak eylem! Türk polisi yaka paça attı

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla açıklamalar yaptı. İstanbul Boğazı 'nda gerçekleştirilen gösteriler ise nefes kesti.

Yurdışında yaşayan Türkler de bu gururlu günü kulamak için sokaklara akın etti. Ancak terör yandaşları yine rahat durmadı. Bu kez Viyana'da ortaya çıktı. TC Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine saldırmaya kalktı.

ALÇAK SLOGANLAR ATTILAR

20 kişilik grup, 29 Ekim akşamı etkinliğin yapıldığı Ehrbarr Saal salonun önünde toplandı. Etkinliğin yapıldığı salona girmeye çalıştı. "Yaşasın Ermenistan, Yaşasın Kürdistan" sloganları attı.