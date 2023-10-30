Soykırımcı İsrail’in kara saldırısı taktikleri: Şehir savaşından korkuyor! 5 kişilik savaş kabinesinin yeni adımı ne olacak?

Financial Times'ın aktardığına göre Batılı bir diplomat ise İsrail'in Gazze için planladığı kara saldırısını "kara işgali" değil, "saldırı" olarak tanımlamasının nedeni, Hizbullah ve İran'ın tepkisi. ABD Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nden Yaakov Amidror ise İsrail'in kara saldırısının bir haftada başarılı olamayacağını, 6 ay ila 1 yıl arasında bir süre alacağını belirtiyor.
"HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YETERSİZ"
İsrail'in nihai hedefini açıklamadığını belirten yetkililer, bu amacın Hamas'ı Gazze'den tamamen ortadan kaldırmakta yetersiz olduğunu belirtiyor. Öte yandan Netanyahu hükümetinin uluslararası baskıya rağmen Hamas'ı kesin bir yenilgiye uğratmadan Gazze'de soykırım yapan silahlı kuvvetlerini dizginlemeyeceği belirtiliyor. İsrailli yetkililer Gazze'de ilk olarak Beyt Hanun ve Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureji'nin hedef alınmasının İsrail'in Gazze'yi kademeli olarak kuşatma çabasının bir göstergesi olduğunu belirtiyor. İsrailli savaş muhabirine göre Gazze içinde henüz şehir çatışmasına girmeyen İsrail, Hamas savaşçılarını tünellerden çıkmaya zorluyor.
"7 EKİM'DEN BU YANA YAŞANAN HER ŞEY SÜRPRİZDİ"
İsrailli bazı isimler az sayıda tanksavar füzesi ateşlendiğini iddia ederek başarısız kara saldırı girişimlerinin üzerini kapatmaya çalışırken Hulata ise İsrail istihbaratının Hamas'ın yeteneklerini ve niyetini yanlış değerlendirdiğini; bu erken aşamada Hamas'ın olası tepkileri ile ilgili çok fazla yorum yapılmaması gerektiğini belirtti ve "7 Ekim'den bu yana yaşanan her şey büyük sürprizdi. Dolayısıyla Hamas'ın neyi yapıp yapamayacağına dair değerlendirmeler yaparken çok dikkatli olmalı." dedi.
İSRAİL'İN SAVAŞ KABİNESİ
Financial Times, bir diğer haberinde ise İsrail'in savaş kabinesini "Hamas'a karşı bir sonraki hamleyi planlayan adamlar" başlığı ile duyurdu ve bu beş ismin Gazze'ye yönelik "beklenen" kara saldırısının nasıl yönetileceği konusunda önemli bir kararla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Hamas'ın gelmiş geçmiş en ölümcül saldırısının ardından bir araya getirilen savaş kabinesi, Başbakan Benjamin Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Benny Ganz, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve iki gözlemci olarak Netanyahu'nun en yakın siyasi müttefiki Stratejik İşler Bakanı Ron Derner, Gantz'ın müttefiki ve İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yer alıyor.
BENJAMİN NETANYAHU
16 yıllık başbakanlık serüveni ile İsrail'in en uzun süre görev yapan siyasetçisi olarak tarihe geçen sağcı Likud Partisi'nin lideri Netanyahu, "Bibi" adlı kitabın yazarı olan Anshel Pfeffer'e göre "yeni Yahudi'nin vücut bulmuş hali" olarak belirtiliyor.
Kitaba göre de "Yahudi egemenliğinin sadık bir destekçisi" olan Netanyahu, kendisinin bu amaç için "tarihi bir rol oynadığına" inanıyor. Netanyahu hükümetinin "Yahudi halkının İsrail topraklarının tamamında münhasır ve devredilemez hakkı vardır." sözleri ile başlayan belge, Batı Şeria'nın İsrailli yerleşimcilere verilmesi konusunda taahhütler içeriyordu. Amerikan New Yorker'da 25 Ekimde yayımlanan bir röportajda Pfeffer, Netanyahu'nun "hiçbir zaman savaşı çok seven biri olmadığını" iddia etti ve şöyle konuştu:
Netanyahu özel kuvvetleri, komando operasyonlarını, gizli birlikleri ve gerekirse hava gücünü seven türden bir adam. Kendisi tümen büyüklüğündeki yer manevralarının taraftarı değil çünkü bir tür kontrol manyağı ve bu da kontrolü kaybedebileceğiniz türden bir savaş.
YOAV GAVLANT
İsrail'in savaş kabinesinin bir diğer üyesi ise Savunma Bakanı Yoav Gavlant. İsrailli bir politikacı ve eski bir asker olan Gavlant, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "On beş yıl önce Güney Komutanlığı Başkanı olarak Hamas'ın 'boynunu kırmaya' çok yakındım. Siyasi kademe tarafından durduruldum. Bu durum devam etmeyecek. Önümüzdeki 50 yıl boyunca Gazze'deki gerçekliği değiştireceğiz. Daha önce olan artık olmayacak. Tam güçle faaliyet göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.