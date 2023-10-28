İsrail’in katliam yaptığı Gazze’den gelen görüntüler Müslüman olmayanları etkiledi: Demirden inançları var!

Çocuğun okuduğu İsra Suresi'nin 23. ayetinin anlamı ise şu şekilde; Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.

KUR'AN-I KERİM'İ ELİNDEN BIRAKMAMIŞTI! İsrail 'in bombalarından yaralı olarak kurtulan bir diğer çocuk ise elindeki Kur'an-ı Kerim'i sıkı sıkı tutmuş, gözyaşları içerisinde 'elimden hiç bırakmadım' demişti.

GAZZE'DEN GELEN GÖRÜNTÜLER MÜSLÜMAN OLMAYANLARI ÇOK ETKİLEDİ

Gazze'den gelen bu görüntüler Müslüman olmayanları derinden etkiledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Filistinlilerin yaşadıkları bu saldırılardaki dik duruşu sebebiyle pek çok kişinin İslamiyet'i öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Durumu çektikleri videolarda anlatan bir sosyal medya kullanıcısı "Müslüman değilim, Yahudiyim. Ama bir şey fark ettim eminim çoğu Müslüman da fark etmiştir. Filistin'in bu yaşadıklarından sonra pekçok insan İslamiyet'i öğrenmeye başladı. Ve çok daha fazla insan Kur'an okuyor." ifadelerini kullandı.