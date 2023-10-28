İsrail’in katliam yaptığı Gazze’den gelen görüntüler Müslüman olmayanları etkiledi: Demirden inançları var!

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğiyle Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğiyle Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Gazze'de şu ana kadar 7 bin 703 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in katliamına maruz kalanların 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Gazze'deki insani kriz günden güne büyüyor, yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
ANESTEZİSİZ AMELİYATTA RABBİNE SIĞINDI
Katliam devleti İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu bölgede yaralanan bir çocuğun, anestezi imkanları olmadan ameliyat edildiği görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu. Talihsiz çocuk acısını dindirmek için Allah'a sığınmış, ameliyat sırasında Kur'an-ı Kerim okumuştu.
Çocuğun okuduğu İsra Suresi'nin 23. ayetinin anlamı ise şu şekilde;
Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.
KUR'AN-I KERİM'İ ELİNDEN BIRAKMAMIŞTI!
İsrail'in bombalarından yaralı olarak kurtulan bir diğer çocuk ise elindeki Kur'an-ı Kerim'i sıkı sıkı tutmuş, gözyaşları içerisinde 'elimden hiç bırakmadım' demişti.
GAZZE'DEN GELEN GÖRÜNTÜLER MÜSLÜMAN OLMAYANLARI ÇOK ETKİLEDİ
Gazze'den gelen bu görüntüler Müslüman olmayanları derinden etkiledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Filistinlilerin yaşadıkları bu saldırılardaki dik duruşu sebebiyle pek çok kişinin İslamiyet'i öğrenmeye çalıştığını söyledi.
Durumu çektikleri videolarda anlatan bir sosyal medya kullanıcısı "Müslüman değilim, Yahudiyim. Ama bir şey fark ettim eminim çoğu Müslüman da fark etmiştir. Filistin'in bu yaşadıklarından sonra pekçok insan İslamiyet'i öğrenmeye başladı. Ve çok daha fazla insan Kur'an okuyor." ifadelerini kullandı.
DEMİR KAPLAMA İNANÇLARI VAR
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise "Öncelikle videomda Filistinlilerin inancından ne kadar etkilendiğimden bahsetmiştim. Çünkü tam anlamıyla her şeylerini kaybetmelerine rağmen Filistinlilerin demir kaplama inançları var" dedi.