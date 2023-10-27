Son dakika: BM’den 21 günün sonunda Gazze’de ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler

ACİL, KALICI VE SÜREKLİ İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

Tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uyarınca yükümlüklerini yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilen kararda, bunun özellikle sivillerin ve sivil alt yapıların korunması için gerçekleşmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrailli ve Filistinlilere yönelik terör faaliyetleri ve ayrım gözetmeyen saldırılar dahil her türlü şiddetin kınandığı kararda, "Yasa dışı olarak tutulan tüm sivillerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve uluslararası hukuk uyarınca söz konusu kişilere insani davranılması" çağrısına yer verildi.