Hamas İsrail’in Gazze’ye kara saldırısını püskürttü! İsrail kanalından tepki geldi: Askerlerimizin hayatlarıyla kumar oynadılar

Katil İsrail Gazze Şeridi 3 koldan bombardımana tuttu. Yoğun saldırıları, 22. gününde de devam etti.
Katil İsrail Gazze Şeridi 3 koldan bombardımana tuttu. Yoğun saldırıları, 22. gününde de devam etti.
Sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, gece boyunca hava, kara ve denizden Gazze'yi vuruyor. Karadan saldırı için de hazırlık yapan İsrail güçleri faaliyetlerini genişleteceklerini açıkladı.
"KARA KUVVETLERİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETECEK"
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.
"SALDIRI GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ"
Hamas ise Gazze Şeridi'nin İsrail güçlerinin kara saldırısı girişimini püskürttüklerini duyurdu.
HAMAS KARA SALDIRISINI NASIL PÜSKÜRTTÜ?
İsrail işgal araçları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kornet füzelerine maruz kaldıkları için Gazze sınırına giremedi. Helikopterlerin gelmesi nedeniyle görgü tanıklarının ifadesine göre ağır kayıplar yaşandı. Araçların Bureij kampına doğru ilerlemeye çalıştığı ve sınıra girdikten sonra Filistin direnişi tarafından pusuya düşürüldüğü, İsrail işgal saflarında kayıpların sabah saatlerinde açıklanması ve çatışmaların şu ana kadar devam etmesi bekleniyor. Tüm mekanizmalar işgal altındaki topraklarımıza çekilmiş durumda ve Gazze hâlâ karadan, havadan ve denizden şiddetli bombardımana maruz kalıyor.
"İSRAİL ASKERLERİN HAYATI İLE İLGİLİ BAHİS OYNUYOR"
Öte yandan İsrail'in kanalı Kanal14'ün askeri yorumcusu: "Görünüşe göre sahadaki ilk saha testi hayal kırıklığı yarattı ve hükümet, kumar masasında askerlerin hayatlarıyla ilgili bahis oynuyor." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.
İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.