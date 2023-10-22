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İki yüzlü Avrupa! ABD ve AB Zirvesi'nden katil İsrail'e tam destek I Putin'e ise uyarı ve tepki

ABD ve AB Zirvesi’nden soykırımcı İsrail’e tam destek çıktı! Putin’e ise uyarı ve tepki yağdı. Katil İsrail Devleti, Gazze'de ne hastane, ne okul, ne de oturacak ev bıraktı. Hepsine füze yağdırdı. 4 bin 137 Filistinli öldü, 14 bin 200 konut yıkıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
İki yüzlü Avrupa! ABD ve AB Zirvesi’nden katil İsrail’e tam destek I Putin’e ise uyarı ve tepki

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken, ABD'de AB ve ABD liderleri 27. Zirvesi için bir masanın etrafında dizildi. ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katıldığı toplantı sonrasında, katliamcı İsrail'e destek geldi.

Yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları en sert dille kınanarak "Hiçbir şey terörü haklı çıkaramaz. İsrail'in bu saldırılar karşısında, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu teyit ediyoruz" denildi.

Ayrıca bölgedeki ortaklarla yakın işbirliği içinde olunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz. Bölgesel bir gerilimin önlenmesi çok önemli. Tüm rehinelerin hemen salınması çağrısı yapıyor, iki devletli çözümün kalıcı barışa giden geçerli yol olmaya devam ettiği yönündeki görüş birliğimizi vurguluyoruz." Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Putin'e yine aba altından sopa gösterildi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI
Başkan Erdoğan, dün akşam Hamas lideri Haniye ile telefonda görüştü. Erdoğan, kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu ifade etti. "Türkiye, uluslararası alanda mücadeleye devam edecek" dedi.

İKİ YÜZLÜ AVRUPA
Konserleri iptal ediyorlar.
- Frankfurt kitap fuarında Zizek'i sahneden kovdular.
- Filistinli yazar Shibli'ye ödülünü vermiyorlar.
- Bazı takımlar, İsrail karşıtı futbolcuları kadro dışı bırakıyor.
- İşçileri işten çıkarıyorlar.
- Filistin bayrağını yasaklıyorlar.
- Medyayı sansürlüyorlar.
- Gazze'ye özgürlük değil "yardım" teklif ediyorlar.

DEVLET TERÖRÜ!
İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombardıman sonrası, acı bilanço ortaya çıktı. Saldırılarda 4 bin 137 Filistinli ölürken binlerce ev yıkıldı. Okullar, hastaneler ve camiler de saldırıdan nasibini aldı! Hamas Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu anlattı. İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle de 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı hatırlatıldı. Bu arada şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu bildirildi. IFJ, sahada görev yapan gazetecileri, "Gerekli önlemleri almadan, güvenlik ekipmanı giymeden sahaya inmemeleri" yönünde uyardı.



EN ACI TEŞHİS
İsrail'in bombaları, Gazze'yi yerle bir etti. Enkazdan çıkarılan cenazeler, yan yana dizildi. Refah'ta bombalara kurban giden Khoder'in kız kardeşi, teşhise geldi. Ablasının ve yeğenlerinin cansız bedenlerini görünce sinir krizleri geçirdi.



PAZAR YERİ KATLİAMI
İsrail, dün gece Gazze'deki Nusayrat mülteci kampında pazar yerini bombaladı. 13 kişi hayatını kaybetti.



'SAY'GISIZLAR
Filistin için barış çağrısında bulunan piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'deki konserleri iptal edildi. Say karara tepki gösterdi. Kendisine destek veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek i istiyorlar" dedi.



TÜRKİYE PANİĞİ
ABD'li emekli Albay Douglas Macgregor'dan İsrail- Hamas savaşıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. "Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez, iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur, eğer Gazze'ye girerlerse!" dedi.



ÖZGÜRLÜK SEVİNCİ
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ı sınırda karşıladı. Ailesine kavuşmasını sağladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı.



TOPLU DESTEK
İngiltere'nin köklü derbilerinden biri olan Liverpool- Everton maçı, duyarlılıkla dolu bir anıyla taçlandı. Liverpool'un ev sahibi olduğu Anfield Stadyumu'nda gerçekleşen Merseyside derbisinde tribünler, İsrail-Filistin savaşıyla sarsılan Gazze'ye destek mesajlarıyla dolup taştı. Liverpool taraftarları, üzerinde "Tanrı aşkına Gazze'yi koruyun" yazan büyük bir pankart açtı. Filistin halkının yanında olduklarını kanıtladı. Taraftarlar maç boyunca Filistin bayraklarını salladı.



NOTLAR: GAZZE'YE CAN SUYU
- Refah Sınır Kapısı açıldı. 20 tırlık teslimat "okyanusta bir damla" olarak tanımlandı. 3 bin ton yardım taşıyan 200'den fazla kamyonun, günlerdir sınır kapısında beklediği anlaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı.
- İsrail, Gazze'de 3 hastane ve 5 okulun boşaltılmasını istedi.
- Gazze'de. kolera ve bulaşıcı hastalık tehlikesi başladı.
- Batı Şeria'da İsrailli askerler, 3 Filistinli'ye saatlerce işkence yaptı.
- İsrail'de halkın yüzde 80'i, 7 Ekim saldırısından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

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