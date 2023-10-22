İki yüzlü Avrupa! ABD ve AB Zirvesi’nden katil İsrail’e tam destek I Putin’e ise uyarı ve tepki

BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI Başkan Erdoğan, dün akşam Hamas lideri Haniye ile telefonda görüştü. Erdoğan, kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu ifade etti. "Türkiye, uluslararası alanda mücadeleye devam edecek" dedi.

DEVLET TERÖRÜ!

İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombardıman sonrası, acı bilanço ortaya çıktı. Saldırılarda 4 bin 137 Filistinli ölürken binlerce ev yıkıldı. Okullar, hastaneler ve camiler de saldırıdan nasibini aldı! Hamas Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu anlattı. İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle de 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı hatırlatıldı. Bu arada şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu bildirildi. IFJ, sahada görev yapan gazetecileri, "Gerekli önlemleri almadan, güvenlik ekipmanı giymeden sahaya inmemeleri" yönünde uyardı.