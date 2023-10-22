İki yüzlü Avrupa! ABD ve AB Zirvesi’nden katil İsrail’e tam destek I Putin’e ise uyarı ve tepki

BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI
Başkan Erdoğan, dün akşam Hamas lideri Haniye ile telefonda görüştü. Erdoğan, kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu ifade etti. "Türkiye, uluslararası alanda mücadeleye devam edecek" dedi.
İKİ YÜZLÜ AVRUPA
Konserleri iptal ediyorlar.
- Frankfurt kitap fuarında Zizek'i sahneden kovdular.
- Filistinli yazar Shibli'ye ödülünü vermiyorlar.
- Bazı takımlar, İsrail karşıtı futbolcuları kadro dışı bırakıyor.
- İşçileri işten çıkarıyorlar.
- Filistin bayrağını yasaklıyorlar.
- Medyayı sansürlüyorlar.
- Gazze'ye özgürlük değil "yardım" teklif ediyorlar.
DEVLET TERÖRÜ!
İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombardıman sonrası, acı bilanço ortaya çıktı. Saldırılarda 4 bin 137 Filistinli ölürken binlerce ev yıkıldı. Okullar, hastaneler ve camiler de saldırıdan nasibini aldı! Hamas Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu anlattı. İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle de 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı hatırlatıldı. Bu arada şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu bildirildi. IFJ, sahada görev yapan gazetecileri, "Gerekli önlemleri almadan, güvenlik ekipmanı giymeden sahaya inmemeleri" yönünde uyardı.
EN ACI TEŞHİS
İsrail'in bombaları, Gazze'yi yerle bir etti. Enkazdan çıkarılan cenazeler, yan yana dizildi. Refah'ta bombalara kurban giden Khoder'in kız kardeşi, teşhise geldi. Ablasının ve yeğenlerinin cansız bedenlerini görünce sinir krizleri geçirdi.
PAZAR YERİ KATLİAMI
İsrail, dün gece Gazze'deki Nusayrat mülteci kampında pazar yerini bombaladı. 13 kişi hayatını kaybetti.