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ABD'den vatandaşlarına, "terörizm ve silahlı çatışma nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı

ABD, vatandaşlarına "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 21:49 Güncelleme 22 Ekim 2023, 21:49
ABD’den vatandaşlarına, terörizm ve silahlı çatışma nedeniyle Irak’a seyahat etmeyin uyarısı

ABD, vatandaşlarına "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.

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