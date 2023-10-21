Orta Doğu’da gerilim yükseliyor! Çin Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’e 6 savaş gemisi konuşlandırdı

7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.





HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. Fosfor bombası kullanmaktan geri durmayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Orta Doğu'da gerilim yükseliyor. Çin Deniz Kuvvetleri, 6 savaş gemisi konuşlandırdı.

ABD'DEN SOYKIRIMA DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta içinde ABD Kongresi'nden İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini duyurdu.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. 7 Ekim'deki saldırılardan, can kayıplarından ve rehinelerden söz eden Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." ifadesini kullandı.