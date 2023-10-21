Yahudi tarihçi Ilan Pappe’den dünyaya ders: Bağımsızlık hakkı sorgulanamaz| Aksa Tufanı İsrail’in yüzüne patladı! Mandela ve Gandhi kahraman Filistinli terörist

İsrail, Gazze 'de büyük bir soykırıma imza atarken Batı ise soykırımcı devlete açıkça destek veriyor; topraklarından sürülen, katliama tabi tutulan, soykırıma uğrayan Filistinlileri ise "terörist" olarak lanse ediyor. İngiltere Exeter Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Uluslararası Çalışmalar Fakültesinde görevli olan ünlü tarihçi ve siyaset bilimci Yahudi Prof. Ilan Pappe, Hamas 'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve Filistin'in İsrail'in yerleşimci politikası karşısındaki mücadelesi hakkında tüm dünyaya ders niteliğinde bir konuşma yaptı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından kurulan İsrail'in bir nevi Mesih Yahudiliği, siyonist fanatizm ve ırkçılığın birleşimi olduğunu belirten Ilan Pappe, son birkaç yıldır, özellikle de Netanyahu döneminde bu özelliklerin çok daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti.

Tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Pappe, Hamas 'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na kadar İsrail'in ana gündeminin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun önerdiği yargı reformu olduğunu belirtti. Yargı reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişilik protestoların ülkenin geleceğine yönelik endişeler oluşturduğunu hatırlattı.

20 Ekim'de Berkeley Üniversitesi'nde konuşan Pappe, Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'in yüzüne patladığını söyledi ve bunu Holokost ile kıyaslayanların Holokost'u suistimal ettiğini, Filistin'in bağımsızlık hakkının asla sorgulanamayacağını söyledi.

"FİLİSTİN MESELESİNİN KAPANDIĞINI DÜŞÜNÜYORLARDI"

İsrail'in her yerinde Filistinli vatandaşların hayatının terörize edildiğini; Doğu Kudüs'te, Kudüs'ün Arap mahallelerinde yapılan etnik temizliğin İsrail tarafından önemsizleştirildiğini; 7 Ekim 2023'e kadar işgalin bir sorun olarak konuşulmadığını söyleyen Pappe, Aksa Tufanı'na kadar Filistin meselesinin artık seçim dönemlerinde İsraillilerden oy isteyecek kadar bile önemli olmaktan çıktığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Gazze Şeridi'nden konu açıldığında İsraillilerin 'Sen neden bahsediyorsun? Bu da artık kimseyi rahatsız etmeyen bir konu.' der ve Filistinlilerin zaten her gün öldürülmesi gerektiğini söylerdi.

"FİLİSTİNLİLERİ KORUYACAK BİRİLERİ VAR"

Pappe, "Zayıf Filistin yönetiminin Filistinlileri yerleşimcilerin şiddetinden, İsrail ordusunun şiddetinden ve İsrail sınır polisinin şiddetinden koruyamaması, Filistinlileri korumaya çalışacak hiçbir Filistinli grubun olmadığı anlamına gelmiyor." sözleri ile Hamas'ın ya da Filistinli herhangi bir grubun her zaman harekete geçebileceğini belirtti.

"AKSA TUFANI İSRAİL'İN YÜZÜNE PATLADI"

7 Ekim'den önce İsrail kamuoyunun Hamas'ın olası saldırısı hakkında bilgilendirildiğini belirten Pappe, politika yapıcılar, İsrail ordusu ve gizli servis şefinin herhangi bir sorun olmadığını söylediğini hatırlattı. 7 Ekim sabahı her şeyin İsrail'in yüzüne patladığını ve İsraillilerin büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen Pappe, Hamas'ın "acımasız ve yıkıcı" Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail'deki tüm iç çatışmaların unutulduğunu ve ordunun arkasında birleştiğini belirtti.

"BASKI NE KADAR ARTARSA KURTULMA ŞANSI DA O KADAR ARTAR"

7 Ekim olaylarına insani, stratejik ya da ahlaki açıdan bakıldığını ve bu bakış açısının hatalı olduğunu söyleyen Pappe, Aksa Tufanı Operasyonu'nun bağlamından koparıldığını, tarih dışılaştırıldığını söylüyor. Filistin halkının 1929'dan 7 Ekim'e kadar kurtuluş, kolonyalizm ve yerleşimcilik karşıtı bir mücadele içinde olduğunu söyleyen Pappe, bu mücadelenin iniş çıkışları olduğunu, kolonyalist baskı ne kadar uzun olursa kolonyalizmden kurtulma olasılığının da o kadar artacağını hatırlattı.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun Gazze'nin yıllardır içinde bulunduğu abluka göz ardı edilerek yorumlanamayacağını söyleyen Pappe, "Gazze gettosunun bir buçuk kilometre uzağında insanlar sevgi ve barışı kutluyordu, bu çitlerden iki kilometre uzaklıktaki Gazze halkı ise insanlık tarihinin en acımasız kuşatmalarından birin altındaydı." dedi.

"MANDELA VE GANHDI İSE MÜCADELE, FİLİSTİNLİ İSE TERÖRİST"

Akademinin, medyanın, Hollywood ve TV dizilerinin Filistin hakkında oluşturduğu hikayeye ancak adalet duygusu ve derin bir tarih bilgisi ile meydan okunabileceğini söyleyen Pappe, "Liberal, sözde ilerici güçler tarafından kullanılan dilin bile Filistin'in kolonyalizm karşıtı mücadelesinin haklı gösterilmesine izin vermediğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

Nelson Mandela'dan Gandhi'ye kolonyalizm karşıtı mücadelede tek bir Filistinli bile bulamazsınız. Onlar her zaman terörist muamelesi görecek.

Pappe, ayrıca, Filistin meselesine Siyonizm bağlamında bakan herkesin susturulacağını söyledi.

"AKSA TUFANI'NDA FİLİSTİN KÖYLERİ GERİ ALINDI"

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında kısa süre de olsa ele geçirdiği bölgelerin Siyonist hareketin başlangıcından bu yana uygulanan "Filistinsiz Filistin" politikası ile ele geçirildiğini hatırlatan Pappe, bu köylerin 1948'de etnik temizliğe tabi tutulan Filistin köylerinin kalıntıları üzerine inşa edildiğini hatırlattı.

"FİLİSTİN HOLOKOST'UN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Batı'nın adaletsizliği düzeltmek için "küçük bir adaletsizliğe" hoşgörü gösterdiğini söyleyen Pappe, Filistinlilerin Yahudilere Hristiyan antisemitizminin bedelini ödediğini belirtti. Anlaşmanın çok açık olduğunu söyleyen Pappe, bu yüzden İsrail'in yeni Almanya'yı tanıyan ilk devlet olduğunu belirti.

"7 EKİM'E HOLOKOST DİYENLER HOLOKOST'U SUİSTİMAL EDİYOR"

7 Ekim sabahı yaşananları Holokost'a benzetenlerin Holokost anısını tamamen suiistimal ettiklerini belirtti.

"KIRMIZI ÇİZGİ GEÇİLMİŞTİ"

2007'de başlayan Gazze kuşatmasının gıda, su, hareket özgürlüğü ve diğer temel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulduğunda insanlık tarihinin en uzun kuşatması olduğunu beliren Pappe, Birleşmiş Milletler'in 2020'de Gazze Şeridi'ndeki insanlar için yaşamın sürdürülemez olduğunu belirttiğini hatırlattı ve 3 yıl önce zaten kırmızı çizginin geçildiğini söyledi.

İnsanlara 1948'den önce Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların bir arada yaşadığı Filistin'i hatırlatmanın gereğine dikkat çeken Pappe, siyonizmin Filistin'in doğasını da yok ettiğini söyledi.

"BAĞIMSIZLIK HAKKI SORGULANAMAZ"

İsrail'in Gazze'ye yaşattığı felaketi Batı Şeria'ya da yaşatacağına dikkat çeken Pappe, İsrail'in soykırım politikasına son vermek olduğunu söyledi ve "Bizim de her zaman yapmamız gereken şey ise gelecek için strateji oluşturmaktır." dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

Kolonyalizm karşıtı güçler ile kolonyalist güçler arasındaki çatışma ne şekilde olursa olsun temel bağımsızlık hakkını asla sorgulayamayız.