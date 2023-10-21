Hollywood oyuncuları Gazze için Biden’a mektup yazdı: 15 dakikada bir çocuk ölüyor

"Sayın Başkan Biden,

Sanatçılar ve savunucular olarak, ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve dehşete tanıklık eden insanlar olarak bir araya geldik.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz. Son bir buçuk haftada 5,000'den fazla insan öldürüldü. Vicdan sahibi her insan bu rakamın felaket olduğunu bilir. İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.

Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'nin bombalanmasına son vermeye ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına davet ediyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuktur ve üçte ikisinden fazlası da evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşmaktadır. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.

ABD'nin bu acıların sona erdirilmesinde hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve sesimizi ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer pek çok kuruluşun sesine katıyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in sözleriyle: Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir.

Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle son 12 gün içinde Gazze'ye 6 bin den fazla bomba atıldı ve bu da her 15 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Gazze'deki çocuklar ve aileler, günlerdir süren hava saldırıları ve tüm tedarik yollarının kesilmesinin ardından gıda, su, elektrik, ilaç ve hastanelere güvenli erişim imkânlarından neredeyse yoksun kaldı. Gazze'nin tek elektrik santralinin Çarşamba günü öğleden sonra yakıtı bitti ve elektrik, su ve atık su arıtımı durdu. Bölge sakinlerinin çoğu artık hizmet sağlayıcılardan içme suyu ya da boru hatlarından evlerine su alamıyor.... İnsani durum ölümcül boyutlara ulaşmış durumda, ancak tüm raporlar saldırıların devam edeceğine işaret ediyor. Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir." - UNICEF sözcüsü James Elder

Oradaki tüm insanlar ve dünyanın dört bir yanındaki sevdikleri için duyduğumuz acı ve yasın ötesinde, ortak insanlığımız için bükülmez bir irade ile motive oluyoruz. Tüm insanlar için özgürlük, adalet, haysiyet ve barışı savunuyoruz ve daha fazla kan dökülmesini durdurmak için derin bir arzu duyuyoruz.

Gelecek nesillere sessizliğimizin, seyirci kaldığımızın ve hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in BM Haber Ajansı'na söylediği gibi: Tarih tanık oluyor"

Mektuba imza atan bazı isimler şöyle;

Alia Shawkat

Alyssa Milano

Amanda Seales

Amber Tamblyn

America Ferrera

Andrew Garfield

Anoushka Shankar

Aria Mia Loberti

Ayo Edebiri

Bassam Tariq

Bassem Youssef

Cate Blanchett

Channing Tatum

Cherien Dabis

Darius Marder

David Cross

Dominique Fishback

Dominique Thorne

Dua Lipa

Elvira Lind

Farah Bsaiso

Fatima Farheen Mirza

Hasan Minhaj

Hend Sabry

Ilana Glazer

Indya Moore

James Schamus

Jeremy Strong

Jessica Chastain

Joaquin Phoenix

Jon Stewart

Kristen Stewart

Macklemore

Mahershala Ali

Margaret Cho

Mark Ruffalo

May Calamawy

Michael Malarkey

Michael Stipe

Michelle Wolf

Mo Amer

Oscar Isaac

Quinta Brunson

Ramy Youssef

Riz Ahmed

Rooney Mara

Rosario Dawson

Ryan Coogler

Sandra Oh

Sebastian Silva

Shailene Woodley

Shaka King

Susan Sarandon

Vic Mensa

Wallace Shawn

Wanda Sykes

Yara Shahidi