Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ile Bella Hadid’den soykırımcı İsrail’e tepki: Netanyahu yeni Hitler!

Baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, kardeşi Gigi Hadid gibi İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan soykırıma sessiz kalmadı. Kardeşi Gigi Hadid'le birlikte uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınan Bella Hadid, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. "Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" diyen dünyaca ünlü model, işsiz kalmaktan korkmadığının altını çizerek Filistin halkının yanında durdu. İşte Bella Hadid'in o açıklaması...