SON DAKİKA I ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliama, özellikle ABD başta olmak üzere Batılı devletler de destek vermeye devam ediyor.
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi.
"Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek" diyen Biden, soykırımcı İsrail'e verilecek olan desteği daha da arttıracaklarını dile getirdi.
Biden, "İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" ifadelerini kullandı.
VAHŞET VE SAVAŞ MESAJI
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslenişinde "Amerika'nın ışığı dünyayı aydınlatacak" derken Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı.