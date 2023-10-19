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SON DAKİKA I ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde dünyanın gözü önünde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yönetiyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusa seslenmesi sırasında Beyaz Saray’ın ışıkları kırmızıya döndü. Açık bir şekilde daha çok kan akacağının mesajı verildi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 04:08 Güncelleme 20 Ekim 2023, 04:36
SON DAKİKA I ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.

Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliama, özellikle ABD başta olmak üzere Batılı devletler de destek vermeye devam ediyor.

Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı

ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi.

"Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek" diyen Biden, soykırımcı İsrail'e verilecek olan desteği daha da arttıracaklarını dile getirdi.

Biden, "İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" ifadelerini kullandı.

VAHŞET VE SAVAŞ MESAJI
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslenişinde "Amerika'nın ışığı dünyayı aydınlatacak" derken Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı.



Daha çok kan akacağının açık bir şekilde mesajı verildi.

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SON DAKİKA I ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı
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