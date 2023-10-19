7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti.
7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti.
Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail ordusu, binlerce masun cana kıydı. Dünyanın gözü gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek verdi.
Yaşanan insanlık dışı saldırılara Rusya'dan ise sert bir tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, İsrail güçleri tarafından son olarak hastaneye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar." açıklamasında bulundu.
Rusya'dan yükselen ses ise İsrail'de tepkiye neden oldu. Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) konuşan İsrailli politikacı Amir Weitmann, açık açık Rusya'yı tehdit etti.
Netanyahu'nun başında olduğu İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, "İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz." şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Weitmann şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'nın, yaptıklarının bedelini ödediğinden emin olacağız. Söylediklerimi sakın unutmayın, iyi hatırlayın ve bekleyin"
Gazze'de Filistinlilere soykırım uygylayan ancak buna rağmen tüm Filistin halkını "Nazi" olaran nitelendiren Weitmann, "Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Ve bu yüzden Rusya bunun bedelini odayacak. Bu nazilerin (Filistinililerin) işini bitireceğiz ve bu savaşı kazanacağız. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız. Geleceğiz ve Rusya olarak yaptıklarınızın bedelini ödeyeceğinizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.
RUSYA ABD'YE GÖZDAĞI VERMİŞTİ
Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, "Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Bunun bir tehdit olmadığı konusunda uyardım ancak Akdeniz'de olanlarla ilgili görsel ve silahların yardımıyla kontrol gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
RUM ORTODOKS KİLİSESİ'NE HAVA SALDIRISI
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti.
Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.
Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.
İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.
KUDÜS RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDEN KINAMA
Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırıya yönelik Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, "Gazze Şehri'ndeki kilisemizi hedef alan İsrail bombardımanını ve masumların korunmasını sağlayan kiliseleri ve onlara bağlı kurumları hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
HAMAS'TAN BASIN AÇIKLAMASI
İşgalin Gazze'deki "Pophilius" Kilisesini bombalaması, dinlere ve savunmasız sivillere karşı yenilenmiş bir Siyonist suçtur.
Siyonist suç makinesi, meydana gelen yıkımın yanı sıra buraya sığınan Hıristiyan halkımızın da çok sayıda yaralanmasına neden olan Gazze Şehri'ndeki antik Rum Ortodoks Kilisesi Pophilius'u hedef alarak terör ve suç kapsamını genişletmeye devam ediyor. kilisenin büyük kısımlarında.
Kilisenin kasıtlı olarak hedef alınması ve Ulusal Baptist Hastanesi katliamının gerçekleştirilmesi, uluslararası toplumun ve küresel kilise konseylerinin, ibadet yerlerine ve savunmasız sivillere yönelik faşist saldırganlığını durdurması için bu haydut varlığa baskı yapma konusunda güçlü bir duruş sergilemesini ve kınamasını gerektiriyor.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.