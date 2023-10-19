Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

KUDÜS RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDEN KINAMA

Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırıya yönelik Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, "Gazze Şehri'ndeki kilisemizi hedef alan İsrail bombardımanını ve masumların korunmasını sağlayan kiliseleri ve onlara bağlı kurumları hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN BASIN AÇIKLAMASI

İşgalin Gazze'deki "Pophilius" Kilisesini bombalaması, dinlere ve savunmasız sivillere karşı yenilenmiş bir Siyonist suçtur.

Siyonist suç makinesi, meydana gelen yıkımın yanı sıra buraya sığınan Hıristiyan halkımızın da çok sayıda yaralanmasına neden olan Gazze Şehri'ndeki antik Rum Ortodoks Kilisesi Pophilius'u hedef alarak terör ve suç kapsamını genişletmeye devam ediyor. kilisenin büyük kısımlarında.

Kilisenin kasıtlı olarak hedef alınması ve Ulusal Baptist Hastanesi katliamının gerçekleştirilmesi, uluslararası toplumun ve küresel kilise konseylerinin, ibadet yerlerine ve savunmasız sivillere yönelik faşist saldırganlığını durdurması için bu haydut varlığa baskı yapma konusunda güçlü bir duruş sergilemesini ve kınamasını gerektiriyor.