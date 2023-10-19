ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey istifa: Bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.