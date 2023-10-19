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ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey istifa: Bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum

ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:21 Güncelleme 19 Ekim 2023, 09:23
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey istifa: Bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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