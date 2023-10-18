Türkiye Gazze’de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin’in yanındayız!

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu yüzlerce kişiyi şehit etti. Kan donduran vahşete Başkan Erdoğan ve siyasilerden çok sert tepki geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2023
Uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeler de devam ediyor.
Gazze'de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok…
TÜRKİYE DEVREDE
Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.