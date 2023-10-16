Kolombiya, İsrail Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi: Utanç verici özür dileyin

Leyva, "İsrail'in Kolombiya'daki büyükelçisinin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik ahmakça kibrini evrensel diplomasi, tarihi bir kilometre taşı olarak kaydedecektir. Utanç verici bir şey, en azıdan özür dileyin ve gidin." ifadesini kullandı.

Petro'nun İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumuna destek veren Leyva, "Kolombiya Cumhurbaşkanına saygı duyun. O ülkesi ve dünya için 'Tam Barış Doktrini'nin yazarıdır ve tarihsel bir vizyona dayanarak İsrail ve Filistin için kesin çözüm talep ediyor. Entelektüellik, küstahlık ya da pislikle örtülmez. Onlar yanıldılar." değerlendirmesinde bulundu.