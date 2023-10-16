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İsrail’in yancısı Batı medyası! İngiliz gazetesi the Guardian Netanyahu’yu eleştiren 40 yıllık karikatüristini kovdu

İsrail Gazze’de soykırıma imza atarken açıkça Tel Aviv’i destekleyen Batı medyası yalnızca Filistinlilere yapılan zulmü karartmakla kalmıyor, Filistinlilere destek verenlere ve hatta İsrail’i eleştirenlere bile baskı uyguluyor. İngiliz the Guardian gazetesi, kırk yıllık karikatüristi Steve Bell’i, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yer aldığı çiziminin “Yahudi karşıtı” olduğunu iddia ederek kovdu.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 16:11 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:38
İsrail’in yancısı Batı medyası! İngiliz gazetesi the Guardian Netanyahu’yu eleştiren 40 yıllık karikatüristini kovdu

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü istihbarat" ve "yenilmezlik" imajı yerle bir olan İsrail, intikamını Gazze'deki sivillerden alıyor. İsrail Gazze'de soykırıma imza atarken Batı medyası ise açıkça Tel Aviv'i desteklemekle kalmıyor Filistin'e verilen desteklere de ya da sadece İsrail'i eleştirenlere bile karartma uyguluyor. Batı medyası resmen soykırımcı İsrail'e yandaşlık yapıyor.

YAHUDİ KARŞITI İLAN EDİLİP KOVULDU

Batı basınının katil İsrail yandaşlığının son örneği ise İngiliz gazetesi the Guardian karikatüristi Steve Bell'in, "Yahudi karşıtı" çizimleri sebebiyle işinden kovulması oldu. Siyasi karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yer aldığı son çizimin Yahudi karşıtı olduğuna yönelik suçlamaların ardından the Guardian tarafından görevden alındığını söyledi.

The Guardian'da kırk yıldan fazla bir süredir çalışan Bell, gazetenin kararının şok edici olduğunu söyledi.

VENEDİK TACİRİ'NİN TEFECİSİ ZANNETTİLER

Bell, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından editörlerin Netanyahu ile ilgili çizdiği karikatürünü yayımlamayı reddettiklerini söyledi. Yayımlanmayan karikatürde Gazze Şeridi'nin ana hatları görülürken Netanyahu ise kendi vücuduna neşter vurmaya hazırlanıyordu. Karikatürün başlığı ise "Gazze sakinleri hemen dışarı çıkın!" şeklindeydi.

İSRAİL'E YARANMAYA ÇALIŞIRKEN KARİKATÜRÜ ANLAMADILAR

Guardian çalışanları Bell'in karikatürünü Shakespeare'in Venedik Taciri adlı oyununda kendisine borç ödemeyen birinden kendisinden bir kilo et kesip vermesini isteyen Yahudi tefeci Shylock'a bir gönderme olarak değerlendirdi. Bell ise bu iddiayı reddediyor. Öte yandan Bell, X hesabından yaptığı paylaşımda karikatürü teslim ettikten sonra "Liverpool'a giden bir trende, masamdan, garip bir şekilde şifreli "bir kilo et" mesajını içeren uğursuz bir telefon aldığını" belirtti.

Vietnam Savaşı sırasında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'ı vücudunda Vietnam şeklinde bir yara iziyle çizen David Levine'in 1960'larda çizdiği bir karikatüre gönderme yaptığını söyleyen Bell'in karikatüründe "David Levine'den sonra" ifadesi yer alıyor.

"YAHUDİ KARŞITI OLMAKLA SUÇLANMADAN ÇİZMEK İMKANSIZ"

Hakkındaki suçlamalara karşı karikatürünü savunan ve gazetenin kaygısını anlamadığını söyleyen Bell, "Artık Yahudi karşıtı kinayeler kullanmakla suçlanmadan the Guardian için bu konuyu çizmek neredeyse imkansız hale geliyor." dedi.

ÇİZİLMEMİŞ KARİKATÜRLER İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

The Guardian'ın henüz çizilmemiş karikatürler için bile içerik incelemesi için yeni bir süreç başlattığını söyleyen Bell, "Bir karikatürist olmak için ihtiyaç duyduğunuz özgürlüğü korumak giderek daha imkansız hale geliyor." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

42 yıldır bu gazete için çalışıyorum fakat bu tür sorunlar son zamanlarda ortaya çıktı. Haftada üç editöryal karikatür çiziyordum. Önce bunu ayda üçe düşürdüler ve şimdi de tamamen kaldırdılar.

The Guardian da Bell ile çalışmaya devam etmeyeceklerini doğruladı. Açıklamada "Steve Bell'in karikatürleri son 40 yılda the Guardian'ın önemli bir parçası oldu, ona teşekkür ediyor ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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İNGİLİZ BASINI İSRAİL'İN PEŞİNDE

Bir diğer İngiliz gazetesi the Times ise Bell'i doğrudan hedef aldı ve "Yahudi karşıtı karikatürler çizmekle ilk kez suçlanmadığını" belirti. The Times'a göre Bell, daha önce de Netanyahu'yu İngiliz siyasetçileri kontrol eden bir kuklacı olarak gösteren ve Gazze Şeridi'ni Nazi toplama kampları ile karşılaştıran bir karikatür çizmişti.

Geçtiğimiz Nisan ayında the Guardian'ın yayın yönetmeni Katherine Viner ise BBC'nin eski başkanı Yahudi Richard Sharp'ın içinde kalamar ve Rishi Sunak'ın kafasının bulunduğu bir Goldman Sachs kutusu taşırken çizilen bir karikatür yayımlamasının ardından özür dilemişti.


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