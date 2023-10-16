İsrail’in yancısı Batı medyası! İngiliz gazetesi the Guardian Netanyahu’yu eleştiren 40 yıllık karikatüristini kovdu

Vietnam Savaşı sırasında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'ı vücudunda Vietnam şeklinde bir yara iziyle çizen David Levine'in 1960'larda çizdiği bir karikatüre gönderme yaptığını söyleyen Bell'in karikatüründe "David Levine'den sonra" ifadesi yer alıyor.

Guardian çalışanları Bell'in karikatürünü Shakespeare'in Venedik Taciri adlı oyununda kendisine borç ödemeyen birinden kendisinden bir kilo et kesip vermesini isteyen Yahudi tefeci Shylock'a bir gönderme olarak değerlendirdi. Bell ise bu iddiayı reddediyor. Öte yandan Bell, X hesabından yaptığı paylaşımda karikatürü teslim ettikten sonra "Liverpool'a giden bir trende, masamdan, garip bir şekilde şifreli "bir kilo et" mesajını içeren uğursuz bir telefon aldığını" belirtti.

Hakkındaki suçlamalara karşı karikatürünü savunan ve gazetenin kaygısını anlamadığını söyleyen Bell, "Artık Yahudi karşıtı kinayeler kullanmakla suçlanmadan the Guardian için bu konuyu çizmek neredeyse imkansız hale geliyor." dedi.

ÇİZİLMEMİŞ KARİKATÜRLER İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

The Guardian'ın henüz çizilmemiş karikatürler için bile içerik incelemesi için yeni bir süreç başlattığını söyleyen Bell, "Bir karikatürist olmak için ihtiyaç duyduğunuz özgürlüğü korumak giderek daha imkansız hale geliyor." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

42 yıldır bu gazete için çalışıyorum fakat bu tür sorunlar son zamanlarda ortaya çıktı. Haftada üç editöryal karikatür çiziyordum. Önce bunu ayda üçe düşürdüler ve şimdi de tamamen kaldırdılar.

The Guardian da Bell ile çalışmaya devam etmeyeceklerini doğruladı. Açıklamada "Steve Bell'in karikatürleri son 40 yılda the Guardian'ın önemli bir parçası oldu, ona teşekkür ediyor ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İNGİLİZ BASINI İSRAİL'İN PEŞİNDE

Bir diğer İngiliz gazetesi the Times ise Bell'i doğrudan hedef aldı ve "Yahudi karşıtı karikatürler çizmekle ilk kez suçlanmadığını" belirti. The Times'a göre Bell, daha önce de Netanyahu'yu İngiliz siyasetçileri kontrol eden bir kuklacı olarak gösteren ve Gazze Şeridi'ni Nazi toplama kampları ile karşılaştıran bir karikatür çizmişti.

Geçtiğimiz Nisan ayında the Guardian'ın yayın yönetmeni Katherine Viner ise BBC'nin eski başkanı Yahudi Richard Sharp'ın içinde kalamar ve Rishi Sunak'ın kafasının bulunduğu bir Goldman Sachs kutusu taşırken çizilen bir karikatür yayımlamasının ardından özür dilemişti.