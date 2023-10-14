Hamas’ın gizli tünelleri İsrail’in kabusu oldu: Gazze Metrosu: Saldırıların başlangıç noktası

GAZZE ŞERİDİ BOYUNCA UZANIYOR
Bu tüneller 2014'teki çatışmalarda da İsrail'in en etkili araçları arasındaydı. Hamas militanları tünellerde silah taşıyor, tünellerle İsrail'e geçiş yapıyor, İsrail askerlerine saldırı düzenliyor ve Gazze'ye yeniden dönmek için kullanıyor. Fakat Hamas'ın bu tünelleri Aksa Tufanı Operasyonu'na kadar ciddi ölçüde genişlettiği düşünülüyor.
2007'de Gazze Şeridi ile Mısır arasına inşa edilen tüneller, İsrail ablukasını aşmak amacıyla tasarlanmıştı. Fakat 2013'ten itibaren tüneller Mısır'dan ziyade İsrail sınırına döndü. The Telegraph'a göre İsrail-Gazze sınırı altında ikisi patlayıcılarla dolu en az üç tünel vardı.
Şu an ise Hamas'ın yeraltı ağı Gazze Şeridi boyunca uzanarak Han Yunus, Jabalia ve Eş-Şati mülteci kampına ve İsrail'e kadar uzanıyor.
İSRAİL TÜNELLERİ PATLATMAYI BAŞARAMADI
İsrail, Hamas'ın yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nin de kullandığı tünelleri üst düzey askeri ve istihbarat teçhizatına rağmen ortadan kaldırmayı başaramadı.
30 milyar dolar ila 90 milyar dolar arasında bir maliyete sahip olduğu düşünülen ve tünellerin havadan tespit edilmesi oldukça zor. Ayrıca tüneller hava saldırılarından ve çökmelerden korunmak için betonla güçlendiriliyor.
Hamas, tünelleri ilk kez Temmuz 2014'te İsrail'e saldırmak için bu tünelleri kullanmış ve 13 Hamas militanı tünelleri kullanarak İsrail'e saldırı düzenlerken Hamas lideri İsmail Haniye ise tünellerin "işgale karşı koymada ve düşmanla yeraltından ve yer üstünden çatışmada yeni bir stratejiyi" temsil ettiğini söylemişti.
2014'teki çatışmaların ardından İsrail Hamas'ın inşa ettiği 32 tüneli yerle bir ettiğini söylese de Hamas tünellerin çoğunu yeniden inşa etti.
Hamas 2015'te ise tünel inşaatını hızlandırmak için buldozer ve traktör gibi ağır makinelerin yanı sıra mühendislik araçlarını da kullanmaya başladı.
Sunday Telegraph ise dönemin istihbarat kaynaklarından bilgi aldığını ve yeniden yapılanmanın İran tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.