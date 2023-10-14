Hamas’ın gizli tünelleri İsrail’in kabusu oldu: Gazze Metrosu: Saldırıların başlangıç noktası

Hamas 'ın İsrail 'e karşı operasyonları planladığı gizli tünelleri Tel Aviv'in kabusu oldu. 7 Ekim cumartesi günü düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu ile şoka uğrayan ve tarihi bir yenilgi alan İsrail, intikamını Gazze 'deki sivillerden alırken Hamas militanlarının operasyonları planladığı yer altı tünelleri İsrailli askerler için Hamas ile mücadeleyi çok daha zorlu bir hale getiriyor. İngiliz gazetesine göre İsrail Gazze'yi ne kadar bombalarsa bombalasın bu saldırılar Hamas'ı yok etmek için yeterli olmayacak.

İsrail, Hamas'ın savunmasının ana merkezi olarak gördüğü tünelleri "Gazze Metrosu" olarak adlandırıyor. Tünel girişlerinin dar sokaklar arasında gizli olduğu, bubi tuzakları ve ev yapımı bombalarla korunduğu belirtilen tünellerin Londra metrosundan daha büyük olduğu düşünülüyor.

GAZZE'NİN İKİNCİ KATMANI

İsrail ordu sözcüsü tünellere operasyon düzenleyeceklerini söylerken "Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için bir başka katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar Gazzeli siviller için kurulan sığınaklar değil, yalnızca Hamas'ın İsrail'e roket atmaya ve terörist göndermeye devam edebilmeleri için var." Şeklinde konuştu.

SALDIRILARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

İsrail ordusunun askeri istihbarat biriminin Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağladığı 2007'den bu yana devasa tünel ağını yok etmeye çalıştığını fakat başarılı olamadığını belirten the Telegraph, Hamas üyelerinin Gazze'deki yeraltı tünellerin ile İsrail'e de ulaşabildiğini ve birçok saldırının başlangıç noktası olarak kullandıklarını belirtiyor.