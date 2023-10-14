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Hamas’ın gizli tünelleri İsrail’in kabusu oldu: Gazze Metrosu: Saldırıların başlangıç noktası

Hamas’ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile yaşadığı şoku Gazze’de soykırım uygulayarak atlatmaya çalışan İsrail’in en büyük korkusu Gazze’deki tüneller. Hamas’ın inşa ettiği ve Gazze Şeridi boyunca uzanan, Eş-Şati mülteci kampından İsrail’e kadar ulaşan tünelleri “Gazze Metrosu” olarak adlandırılan İsrail, Hamas’ın yeraltı labirentlerini tespit etmeyi ve patlatmayı hala başaramadı. İngiliz basınına göre bu tüneller varken İsrail Gazze’yi ne kadar bombalarsa bombalasın Hamas’ı yok edemeyecek.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 14:37 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:50
Hamas’ın gizli tünelleri İsrail’in kabusu oldu: Gazze Metrosu: Saldırıların başlangıç noktası

Hamas'ın İsrail'e karşı operasyonları planladığı gizli tünelleri Tel Aviv'in kabusu oldu. 7 Ekim cumartesi günü düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu ile şoka uğrayan ve tarihi bir yenilgi alan İsrail, intikamını Gazze'deki sivillerden alırken Hamas militanlarının operasyonları planladığı yer altı tünelleri İsrailli askerler için Hamas ile mücadeleyi çok daha zorlu bir hale getiriyor. İngiliz gazetesine göre İsrail Gazze'yi ne kadar bombalarsa bombalasın bu saldırılar Hamas'ı yok etmek için yeterli olmayacak.

"HAMAS'I YOK EDEBİLMEK İÇİN YÜZ BİNLERCE ASKER KONUŞLANDIRMALI"

İngiliz Daily Mail gazetesi, Hamas'ın yeraltındaki girift tünellerine dikkat çekerken İsrail'in Hamas'ı yok edebilmek için Gazze'ye yüz binlerce asker konuşlandırması gerektiğini belirtti.

İsrail, Hamas'ın savunmasının ana merkezi olarak gördüğü tünelleri "Gazze Metrosu" olarak adlandırıyor. Tünel girişlerinin dar sokaklar arasında gizli olduğu, bubi tuzakları ve ev yapımı bombalarla korunduğu belirtilen tünellerin Londra metrosundan daha büyük olduğu düşünülüyor.

GAZZE'NİN İKİNCİ KATMANI

İsrail ordu sözcüsü tünellere operasyon düzenleyeceklerini söylerken "Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için bir başka katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar Gazzeli siviller için kurulan sığınaklar değil, yalnızca Hamas'ın İsrail'e roket atmaya ve terörist göndermeye devam edebilmeleri için var." Şeklinde konuştu.

SALDIRILARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

İsrail ordusunun askeri istihbarat biriminin Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağladığı 2007'den bu yana devasa tünel ağını yok etmeye çalıştığını fakat başarılı olamadığını belirten the Telegraph, Hamas üyelerinin Gazze'deki yeraltı tünellerin ile İsrail'e de ulaşabildiğini ve birçok saldırının başlangıç noktası olarak kullandıklarını belirtiyor.

GAZZE ŞERİDİ BOYUNCA UZANIYOR

Bu tüneller 2014'teki çatışmalarda da İsrail'in en etkili araçları arasındaydı. Hamas militanları tünellerde silah taşıyor, tünellerle İsrail'e geçiş yapıyor, İsrail askerlerine saldırı düzenliyor ve Gazze'ye yeniden dönmek için kullanıyor. Fakat Hamas'ın bu tünelleri Aksa Tufanı Operasyonu'na kadar ciddi ölçüde genişlettiği düşünülüyor.

2007'de Gazze Şeridi ile Mısır arasına inşa edilen tüneller, İsrail ablukasını aşmak amacıyla tasarlanmıştı. Fakat 2013'ten itibaren tüneller Mısır'dan ziyade İsrail sınırına döndü. The Telegraph'a göre İsrail-Gazze sınırı altında ikisi patlayıcılarla dolu en az üç tünel vardı.

Şu an ise Hamas'ın yeraltı ağı Gazze Şeridi boyunca uzanarak Han Yunus, Jabalia ve Eş-Şati mülteci kampına ve İsrail'e kadar uzanıyor.

İSRAİL TÜNELLERİ PATLATMAYI BAŞARAMADI

İsrail, Hamas'ın yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nin de kullandığı tünelleri üst düzey askeri ve istihbarat teçhizatına rağmen ortadan kaldırmayı başaramadı.

30 milyar dolar ila 90 milyar dolar arasında bir maliyete sahip olduğu düşünülen ve tünellerin havadan tespit edilmesi oldukça zor. Ayrıca tüneller hava saldırılarından ve çökmelerden korunmak için betonla güçlendiriliyor.

Hamas, tünelleri ilk kez Temmuz 2014'te İsrail'e saldırmak için bu tünelleri kullanmış ve 13 Hamas militanı tünelleri kullanarak İsrail'e saldırı düzenlerken Hamas lideri İsmail Haniye ise tünellerin "işgale karşı koymada ve düşmanla yeraltından ve yer üstünden çatışmada yeni bir stratejiyi" temsil ettiğini söylemişti.

2014'teki çatışmaların ardından İsrail Hamas'ın inşa ettiği 32 tüneli yerle bir ettiğini söylese de Hamas tünellerin çoğunu yeniden inşa etti.

Hamas 2015'te ise tünel inşaatını hızlandırmak için buldozer ve traktör gibi ağır makinelerin yanı sıra mühendislik araçlarını da kullanmaya başladı.

Sunday Telegraph ise dönemin istihbarat kaynaklarından bilgi aldığını ve yeniden yapılanmanın İran tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.


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