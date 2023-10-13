İsrail Gazze’de çocukları katlederken İngiliz The Times’tan skandal manşet! Filistinli çocukları İsrailli çocuklar gibi gösterdiler!

SKANDAL KAPAK Son olarak İngiliz The Times , algı operasyonunun açık bir örneğini manşetten servis etti. İsrail li kaynakların sosyal medyada paylaştığı "İsrailli çocuklar ağır yaralandı" iddialarını gündeme getiren The Times, ikiyüzlü bir ön sayfaya imza attı.

İSRAİLLİ ÇOCUKLAR HABERİNE YARALANMIŞ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI KOYDU "İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı" başlığını kullanan The Times , bu başlığın altında Gazze 'de İsrail bombaları tarafından yaralanmış Filistin li çocukların fotoğrafını kullandı. Filistinli çocukların fotoğrafının altına durumu kurtarmak için, neredeyse okunamayacak kadar küçük bir şekilde "Hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'nde oturuyor" yazan The Times, algı operasyonu gözler önüne serdi.

NEDEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR?

İsrail vahşetini yansıta fotoğrafı "çarpıcı" olduğu için kullanan The Times'ın, İsrailli çocukların yaralandığını anlattığı haberinde neden hiçbir yaralı İsrailli çocuğun fotoğrafını kullanmadığı ise merak konusu oldu.

EL KASSAM TUGAYLARI'NIN O GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İngiliz The Times İsrailli bebeklerin hedef alındığı algısıyla Filistinli çocukları kullanırken El Kassam Tugayları'nın baskın düzenledikleri evde bulunan çocuk ve bebeklerle olan görüntüleri ortaya çıktı.