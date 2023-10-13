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İsrail Gazze'de çocukları katlederken İngiliz The Times'tan skandal manşet! Filistinli çocukları İsrailli çocuklar gibi gösterdiler!

Son dakika haberleri... Katil İsrail, Gazze'de çocuk yaşlı demeden sivillerin üzerine bomba yağdırırken Batı medyası Filistin aleyhinde kara propagandaya imza atmaya devam ediyor. Buna son örnek İngiliz The Times'tan geldi. "İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı" başlığını kullanan The Times, bu başlığın altında Gazze'de İsrail bombaları tarafından yaralanmış Filistinli çocukların fotoğrafını kullandı. Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün sosyal medya hesabı üzerinden 2 İsrailli çocuğun görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, İsrail’in güneyinde bir evde küçük çocuk ve bebekle ilgilenen el-Kassam Tugayları'nın, su verdikleri küçük çocuğa besmele öğrettiği, ağlayan bebeği ise bebek arabasında salladığı görüldü.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 17:16 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:12
İsrail Gazze’de çocukları katlederken İngiliz The Times’tan skandal manşet! Filistinli çocukları İsrailli çocuklar gibi gösterdiler!

Son dakika haberleri: Filistin halkına yönelik katliamlarına 7. Günde de devam eden İsrail, Gazze'de insanlık suçlarına imza atıyor. Sivil yerleşimleri gece gündüz demeden bombalayan, kadın çocuk yaşlı binlerce kişiyi katleden İsrail güçleri kara harekatı başlatmak için geri sayıyor.

FİLİSTİNLİLER KATLEDİLİYOR BATI SUSUYOR
Gazze'de siviller üzerinde "beyaz fosfor" adı verilen, kullanılmasının savaş suçu kabul edildiği korkunç kimyasalı kullandığı tüm uluslararası kuruluşlarca kabul edilen İsrail'e arka çıkansa yine Batı medyası oluyor. Batı medyasının bayrak taşıyıcıları kullandıkları dil ve ifadelerle bir yandan İsrail'i masum göstermeye çalışırken diğer yandan hayatını kaybeden Filistinli sivilleri görmezden geliyor.

KİRLİ ALGI OPERASYONU
Gazze'de yıllar boyu katledilen çocukların varlığını görmezden gelip İsrail'in operasyonlarının bir parçası olan yalan haberleri doğru olarak servis eden bazı Batılı medya kuruluşları birbiri ardına skandallara imza atıyor.

SKANDAL KAPAK
Son olarak İngiliz The Times, algı operasyonunun açık bir örneğini manşetten servis etti. İsrailli kaynakların sosyal medyada paylaştığı "İsrailli çocuklar ağır yaralandı" iddialarını gündeme getiren The Times, ikiyüzlü bir ön sayfaya imza attı.

İSRAİLLİ ÇOCUKLAR HABERİNE YARALANMIŞ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI KOYDU
"İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı" başlığını kullanan The Times, bu başlığın altında Gazze'de İsrail bombaları tarafından yaralanmış Filistinli çocukların fotoğrafını kullandı. Filistinli çocukların fotoğrafının altına durumu kurtarmak için, neredeyse okunamayacak kadar küçük bir şekilde "Hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'nde oturuyor" yazan The Times, algı operasyonu gözler önüne serdi.

NEDEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR?
İsrail vahşetini yansıta fotoğrafı "çarpıcı" olduğu için kullanan The Times'ın, İsrailli çocukların yaralandığını anlattığı haberinde neden hiçbir yaralı İsrailli çocuğun fotoğrafını kullanmadığı ise merak konusu oldu.

İsrailli bebeklere bakın nasıl davranıldı

EL KASSAM TUGAYLARI'NIN O GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
İngiliz The Times İsrailli bebeklerin hedef alındığı algısıyla Filistinli çocukları kullanırken El Kassam Tugayları'nın baskın düzenledikleri evde bulunan çocuk ve bebeklerle olan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, İsrail'in güneyinde bir evde küçük çocuk ve bebekle ilgilenen el-Kassam Tugayları'nın, su verdikleri küçük çocuğa besmele öğrettiği, ağlayan bebeği ise bebek arabasında salladığı görüldü.

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