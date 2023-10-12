Misket bombası! İsrail, Gazze’de sivil halkın üzerine misket ve beyaz fosforlu bomba yağdırdı







Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor" ifadesi kullanıldı. Bu arada İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait düzinelerce savaş uçağı, Gazze'deki El-Furkan mahallesinde 200'den fazla noktayı hedef aldı.