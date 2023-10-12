Misket bombası! İsrail, Gazze’de sivil halkın üzerine misket ve beyaz fosforlu bomba yağdırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı. "İşgalci İsrail, Filistinliler'e karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı. "İşgalci İsrail, Filistinliler'e karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor.
Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor" ifadesi kullanıldı. Bu arada İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait düzinelerce savaş uçağı, Gazze'deki El-Furkan mahallesinde 200'den fazla noktayı hedef aldı.
GAZZE'DE EN KARANLIK GECE
- Gazze'ye elektrik sağlayan santralin yakıtı bitti. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi
ANA FERYAD!
Hamas'ın müzik festivali baskınınında öldüğü bildirilen Alman dövme sanatçısı Shani Louk'un yaşadığı iddia edildi. Anne Ricarda Louk, ağlayarak "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair kanıtlar var. Kızımı istiyorum" dedi.
NOTLAR...
- İsrail'in en az 1 ay sürecek kara harekatına başlayacağı ileri sürüldü.
- İsrail ordusu Gazze sınırı yakınına 300 bin yedek güç konuşlandırdığını açıkladı.
- Hizbullah Lübnan'dan füzeler attı ve İsrail misilleme yaptı.
- Hamas: Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir.
- Mısır: Çatışmalar tüm bölgeyi etkileyecektir...
SİVİL SAVUNMA
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2.5 milyon insan, ölüm korkusu yaşamaya başladı. Üzerlerine bomba yağan insanlar, sığınacak güvenli liman aradı. Elektrikleri, suları ve insani ihtiyaçları kesilen Filistinlile'rin, evlerini terk etmeye başladıkları hatırlatıldı. 5 günde 300 bin kişinin yerlerini terk ettikleri ortaya çıktı. İsrail, okul, hastane sağlık ocakları ve camilerin ardından üniversiteleri de hedef aldı. Gazze'de yaralıların gideceği hastane olmadığı anlaşıldı. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulacağı vurgulandı.