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Katliama ortak oldu: İngiltere'den İsrail'e donanma desteği!

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail'in katliamı devam ederken gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 23:20 Güncelleme 13 Ekim 2023, 00:04
Katliama ortak oldu: İngiltere’den İsrail’e donanma desteği!

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, "İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek" gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdiği bildirildi.

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'YE AİT UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE KONUŞLANDI
ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, İsrail'in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz'e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e sevk edileceğini ifade etmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştığı bildirildi.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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