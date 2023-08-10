Uluslararası politikaya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Erdoğan siyasi oyunun diplomatik galibi

"SİYASİ OYUNUN DİPLOMATİK GALİBİ" Başkan Erdoğan'ın dış ilişkilerine yönelik diplomasisine ise bu defa Norveç 'li bir gazeteden yorum geldi. Dagbladet gazetesi herkesin Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu söylendi.

Haberde "Türkiye cumhurbaşkanı Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. İstediği gibi rüzgara bakarak pelerinini çevirebilir. Herhangi bir zamanda yelken açması için en uygun olduğu yerde yelken açabilir" denildi.

Haberin devamında, "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapsını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.