PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Dünya Haberleri

Son dakika: Rus basını duyurdu! Moskova KKTC'de konsolosluk açma kararı aldı: "Çok yakında hizmet vermeye başlayacağız"

Son dakika haberi... Rus basını, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu. Haberde görüşlerine yer verilen Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan KKTC'de açılışını yaptığı Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" ifadelerini kullanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 14:30 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 15:07
Son dakika: Rus basını duyurdu! Moskova KKTC’de konsolosluk açma kararı aldı: Çok yakında hizmet vermeye başlayacağız

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

KKTC'DEN AÇIKLAMA
Rusya'nın attığı tarihi adımın ardından KKTC'den flaş bir açıklama geldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,"Rusya'nın KKTC'ye konsolosluk açma kararı bir yıldır konuşuluyor. Bu bir ofis olacak. Rusya KKTC'yi tanıdı olarak yorumlanmamalı." ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA KKTC ÇAĞRISI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde KKTC'den dünyaya çağrıda bulunmuş, uluslararası toplumu KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet etmişti.

Erdoğan, açılışı yapılan Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA