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Koronavirüs kabusunda yeni varyant alarmı: 'Eris' alarmı verildi! İşte hastalığın 10 semptomu...

Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs'ta koronavirüs pandemisinde 'acil durumun' sona erdiğini duyurmuştu. Ancak düynanın birçok noktasında kaldırılan önlemler ve yeniden normal hayata dönüşün ardından, şimdi de Omicron alt varyantı XBB.1.5 için alarm verildi. 'Eris' varyantı nedeniyle hızla artan vaka sayıları endişeye neden olurken, hastalığa ait 10 semptom belirlendi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 11:54 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 12:11
Koronavirüs kabusunda yeni varyant alarmı: ’Eris’ alarmı verildi! İşte hastalığın 10 semptomu...

3 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı XBB.1.5 için alarma geçmiş durumda.

'ERİS' YAYILIYOR!
2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.

Son çalışmalar İngiltere'de her 7 vakadan 1'inde Eris varyantı görüldüğü sonucuna ulaştı.

BASKIN TÜR
Sadece ABD'nin New York kentinde ise vakalar yüzde 55 arttı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden gelen yeni bir uyarıya göre, EG.5 veya Eris olarak adlandırılan yeni varyant baskın tür olarak ortaya çıktı ve ülke çapındaki Kovid-19 vakalarının yaklaşık %17'sine neden oldu.

Vaka artışları hastaneye yatışların artmasına da neden olurken dünyanın beklediği açıklama geldi.

10 SEMPTOM
İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı.

Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.

Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;
- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı
- Tıkalı bir burun
- Hapşırma
- Balgamsız öksürük
- Baş ağrısı
- Balgamlı öksürük
- Boğuk bir ses
- Kas ağrıları
- Koku almada değişiklik

GİRİŞ NOKTASI BURUN
Öte yandan araştırmacılar, burnun koronavirüsün vücuda girmesi için ana yol olduğunu, bu nedenle burun karıştırmanın ellerdeki virüsü doğrudan buruna sokarak enfeksiyonu kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Burun karıştırma alışkanlığı, virüsün diğer insanlara daha kolay yayılması anlamına da gelebilir.

Enfekte olduktan sonraki günlerde, henüz semptomlar oluşmaya başlamadan önce burnu çevreleyen nemli dokularda çok fazla virüs olduğunu belirten araştırmacılar şunları ekliyor: "Enfekte olan sağlık çalışanları çalışma ortamında daha fazla bulaşmaya yol açabilir."

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