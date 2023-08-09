Koronavirüs kabusunda yeni varyant alarmı: ’Eris’ alarmı verildi! İşte hastalığın 10 semptomu...

BASKIN TÜR
Sadece ABD'nin New York kentinde ise vakalar yüzde 55 arttı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden gelen yeni bir uyarıya göre, EG.5 veya Eris olarak adlandırılan yeni varyant baskın tür olarak ortaya çıktı ve ülke çapındaki Kovid-19 vakalarının yaklaşık %17'sine neden oldu.
Vaka artışları hastaneye yatışların artmasına da neden olurken dünyanın beklediği açıklama geldi.
10 SEMPTOM
İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı.
Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.
Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;
- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı
- Tıkalı bir burun
- Hapşırma
- Balgamsız öksürük
- Baş ağrısı
- Balgamlı öksürük
- Boğuk bir ses
- Kas ağrıları
- Koku almada değişiklik
GİRİŞ NOKTASI BURUN
Öte yandan araştırmacılar, burnun koronavirüsün vücuda girmesi için ana yol olduğunu, bu nedenle burun karıştırmanın ellerdeki virüsü doğrudan buruna sokarak enfeksiyonu kolaylaştırabileceğini söylüyor.
Burun karıştırma alışkanlığı, virüsün diğer insanlara daha kolay yayılması anlamına da gelebilir.