Koronavirüs kabusunda yeni varyant alarmı: ’Eris’ alarmı verildi! İşte hastalığın 10 semptomu...

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

3 yılı aşkın süredir koronavirüs ü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı XBB.1.5 için alarma geçmiş durumda.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.