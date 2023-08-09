Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Netanyahu’ya salladı: Bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor

"YECÜC VE MECÜC SAVAŞI İSTİYORLAR" Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo , Yediot Ahronot gazetesinde kaleme aldığı, "Aşırılık Yanlıları Yecüc ve Mecüc Savaşı İstiyor" başlıklı makalesinde, Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetini hedef aldı.

İsrail 'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı politikaları ve yargının yetkilerini sınırlandıran tartışmalı "yargı reformu", ülke çapında 31. haftayı geride bırakan kitlesel gösterilerin yanı sıra farklı alanlardan çok sayıda üst düzey İsrailli isim tarafından da yoğun şekilde eleştiriliyor.

Pardo, yazısında, İsrail 'in kuruluşuna fikir ve eylemleriyle öncülük eden Theodor Herzl ve Haim Weizmann gibi Siyonist lerin öne çıkardığı, tarihi Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını ifade eden "Siyonist rüya" için taşıdığı endişeleri aktardı.

Hükümet koalisyonundaki aşırı sağcı, ırkçı ve aşırı dindar yoğunluğa işaret eden Pardo, "Mesihçiler ve faşistler, antisiyonist bir Haredi blokunu (Ultra-Ortodoks Yahudiler), kabuk değiştiren ve partisini (Likud) sağcı demokrattan ırkçı bir Ortodoks diktatörlüğe dönüştüren bir başbakana (Netanyahu) bağladılar." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

"Geçen her gün Netanyahu hükümeti bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulunan Pardo, ABD'yi işaret ederek, "Umalım ki dünyadaki dostlarımız bize yardım etsin." temennisinde bulundu.