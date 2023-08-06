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Nijer'de ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! Askeri cunta hava sahasını kapattı: Halk Türk bayraklarıyla sokağa çıktı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ECOWAS'ın müdahale için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu yazdı. 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Öte yandan sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 06:16 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 13:46
Nijer’de ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! Askeri cunta hava sahasını kapattı: Halk Türk bayraklarıyla sokağa çıktı

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu.

ASKERİ OPERASYON BAŞLAMADI!
ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00'da doldu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS iş birliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.

ECOWAS BİRLİKLERİ HAZIR DEĞİL
Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise ECOWAS'ın askeri operasyon için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu yazdı.

Haberde, ECOWAS ülkelerinden birinde görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin, "Şu an için böyle bir askeri harekata katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerekiyor. Herhangi bir askeri harekatın başarısı iyi bir hazırlığa bağlıdır." ifadesine yer verildi.

SÜRE 1 HAFTA DAHA UZATILACAK
Askeri yetkiliye göre, ECOWAS'ın askeri müdahaleye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte de ECOWAS, ekonomik yaptırımlar kanalıyla Nijer'e baskıya devam edecek ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacak.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan ECOWAS'ın cuntaya tanıdığı süreyi 1 hafta daha uzatacağı tahmin ediliyor.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR HAVA SAHASI KAPATILDI
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Abdramane, herhangi bir ihlale anında ve güçlü cevap verileceğini belirterek, "Yabancı bir ülke ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında." ifadesini kullandı

ECOWAS'ın askeri müdahale hazırlığı kapsamında 2 Orta Afrika ülkesinde asker konuşlandırdığını vurgulayan Abdramane, müdahil olan her ülkenin işbirlikçi olarak değerlendirileceğini dile getirdi. Abdramane, Nijerli gençleri ülkelerini savunmaya davet etti.


HALK SOKAKLARA ÇIKTI
Nijer'de askeri cuntaya verilen süre dolarken halk sokaklara çıktı.

TÜRK BAYRAKLARI GÖRÜNDÜ
Sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.

HALK TÜRK BAYRAKLARIYLA SOKAKLARA ÇIKTI | VİDEO İZLE

NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

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