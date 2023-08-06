Nijer’de ECOWAS’ın cuntaya verdiği süre doldu! Askeri cunta hava sahasını kapattı: Halk Türk bayraklarıyla sokağa çıktı

Haberde, ECOWAS ülkelerinden birinde görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin, "Şu an için böyle bir askeri harekata katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerekiyor. Herhangi bir askeri harekatın başarısı iyi bir hazırlığa bağlıdır." ifadesine yer verildi.
SÜRE 1 HAFTA DAHA UZATILACAK
Askeri yetkiliye göre, ECOWAS'ın askeri müdahaleye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte de ECOWAS, ekonomik yaptırımlar kanalıyla Nijer'e baskıya devam edecek ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacak.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan ECOWAS'ın cuntaya tanıdığı süreyi 1 hafta daha uzatacağı tahmin ediliyor.
İKİNCİ BİR EMRE KADAR HAVA SAHASI KAPATILDI
Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.
Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.
Abdramane, herhangi bir ihlale anında ve güçlü cevap verileceğini belirterek, "Yabancı bir ülke ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında." ifadesini kullandı
ECOWAS'ın askeri müdahale hazırlığı kapsamında 2 Orta Afrika ülkesinde asker konuşlandırdığını vurgulayan Abdramane, müdahil olan her ülkenin işbirlikçi olarak değerlendirileceğini dile getirdi. Abdramane, Nijerli gençleri ülkelerini savunmaya davet etti.
HALK SOKAKLARA ÇIKTI
Nijer'de askeri cuntaya verilen süre dolarken halk sokaklara çıktı.
TÜRK BAYRAKLARI GÖRÜNDÜ
Sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.
HALK TÜRK BAYRAKLARIYLA SOKAKLARA ÇIKTI | VİDEO İZLE