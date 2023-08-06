AB'den üst düzey yetkili açıkladı: "Türkiye’nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek"

Türkiye 'nin Avrupa Birliği 'ne tam üyelik açısından hangi aşamaları tamamladığını İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklayan yetkili, "Katılım müzakerelerinde (2018'den beri) devam eden duraklamadan önce AB ve Türkiye toplam 35 müzakere faslının 16'sını açmıştı. Sadece bilim ve araştırma faslı geçici olarak kapatıldı."

"AB'DEN OLUMLU BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ"

Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda yeni bir aşamaya geçilip geçilmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Biz bunu bütün liderlerle görüştük. Gerek gümrüklerle ilgili güncelleme gerekse vize serbestisi, en son Von der Leyen ile de bu konuyu görüştük ve kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili de şu anda Büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi, görev onda. Temenni ederim ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde tekrar bu ele alınacak." değerlendirmesini yapmıştı.