Ünlü dergi Bild’dan Alman başbakana açık mektup! Yardım edin batıyoruz

EKONOMİMİZ ÇÖKÜYOR

"Yardım edin ekonomimiz çöküyor" başlıklı yazıda, "Herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Ancak haberler Almanları giderek daha fazla korkutuyor: Yatırımcılar arasında kötü bir ruh hali, küçülen ekonomi, daha fazla işsiz..." ifadelerine yer verildi.

MADDE MADDE BELİRTTİLER

Mektupta ise Alman halkının ekonomi için kaygıları maddeler halinde Scholz'a iletilirken şu maddeler yer aldı: "-Enflasyon öylece ortadan kalkmayacak! Almanya: yüzde 6,5. Euro bölgesinin çok ilerisinde. -Para Fonu ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. (yüzde -0,3). Sadece bizim küçülüyor! ABD ise yüzde 1,8 büyüyor.

-Alman makine üreticilerimiz yüzde 15 daha az sipariş alıyor. -100 CEO'dan 53'ü planlanan yatırımları durdurmak istiyor. -İnsanlar daire bulamıyor! 100.000 sosyal konut birimi yerine, yalnızca 22.500 uygun fiyatlı konut birimi onaylandı.

-Neredeyse hiçbir yabancı vasıflı işçi bize gelmek istemiyor! Sıralamada 53 hedef ülke arasında 49. sıradayız. 1.75 milyon istihdam açığı var! -Ve bir de şu var: Artık biramızı bile gerçekten sevmiyoruz Bira yüzde 2,9 daha az tüketiliyor." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN