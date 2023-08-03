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Ünlü dergi Bild'dan Alman başbakana açık mektup! Yardım edin batıyoruz

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, çöküşle karşı karşıya.Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild yayınladığı haber ile Başbakan Olaf Scholz'u hedef alarak açık bir mektup yayımladı. Bild Gazetesi tatilde olduğunu duyurduğu Scholz'a yazdığı mektupla ekonomik sorunları tek tek sıralayarak, "Yardım edin ekonomimiz çöküyor, Almanları giderek daha fazla korkutuyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 23:17 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 23:17
Ünlü dergi Bild’dan Alman başbakana açık mektup! Yardım edin batıyoruz

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, yüksek enflasyonla boğuşuyor. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artış Alman halkını çileden çıkardı. Önce pandemi, ardından da Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle baş gösteren enerji krizine bağlı ekonomik sıkıntı, Avrupa'da hayatın birçok alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ile boğuşan halk aynı zamanda işsizlikle de cebelleşiyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen Almanya'da ekonomik şartlar sebebiyle hükümet hedefe konmuş durumda.

SCHOLZ'A AÇIK MEKTUP
Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild yayınladığı haber ile Başbakan Olaf Scholz'u hedef alarak açık mektup yayınladı.

TATİLİNİ BÖLÜYORUZ AMA...
Bild Gazetesi tatilde olduğunu duyurduğu Scholz'a yazdığı mektupla ekonomik sorunları tek tek sıralayarak, "Tatilinizi böldüğüm için üzgünüm ama gerçekten çok acil." ifadelerini kullandı.

EKONOMİMİZ ÇÖKÜYOR
"Yardım edin ekonomimiz çöküyor" başlıklı yazıda, "Herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Ancak haberler Almanları giderek daha fazla korkutuyor: Yatırımcılar arasında kötü bir ruh hali, küçülen ekonomi, daha fazla işsiz..." ifadelerine yer verildi.

MADDE MADDE BELİRTTİLER
Mektupta ise Alman halkının ekonomi için kaygıları maddeler halinde Scholz'a iletilirken şu maddeler yer aldı:

"-Enflasyon öylece ortadan kalkmayacak! Almanya: yüzde 6,5. Euro bölgesinin çok ilerisinde.

-Para Fonu ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. (yüzde -0,3). Sadece bizim küçülüyor! ABD ise yüzde 1,8 büyüyor.

-Alman makine üreticilerimiz yüzde 15 daha az sipariş alıyor.

-100 CEO'dan 53'ü planlanan yatırımları durdurmak istiyor.

-İnsanlar daire bulamıyor! 100.000 sosyal konut birimi yerine, yalnızca 22.500 uygun fiyatlı konut birimi onaylandı.

-Neredeyse hiçbir yabancı vasıflı işçi bize gelmek istemiyor! Sıralamada 53 hedef ülke arasında 49. sıradayız. 1.75 milyon istihdam açığı var!

-Ve bir de şu var: Artık biramızı bile gerçekten sevmiyoruz Bira yüzde 2,9 daha az tüketiliyor."

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