New York borsasında düşüş devam ediyor!

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşmesine karşın, sektörde büyümeye işaret etti. S&P Global'in açıkladığı temmuz ayına ilişkin nihai hizmet sektörü PMI verisi de 52,3 oldu.