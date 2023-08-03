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ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı

ABD Donanmasında görevli iki asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları suçlamasıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, iki donanma mensubunun Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, yaptığı açıklamada, bu iki denizcinin "ABD'yi korumak için verdikleri sözleri ihlal etmek ve kamu güvenine ihanet etmekle suçlandıklarını" belirtti.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 22:39 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 00:44
ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Donanması'nda aktif görevde bulunan 20'li yaşlarındaki iki denizcinin "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İddianameye göre, San Diego merkezli USS Essex'te çalışan 22 yaşındaki Jinchao Wei, Çinli istihbarat yetkililerine ABD'nin ulusal savunma bilgilerini göndermekle suçlanıyor.

Wei'nin Şubat 2022'de Çinli yetkiliyle temas kurduğu ve talep üzerine çalıştığı yerdeki geminin fotoğraf ve videolarını ilettiği iddia ediliyor.

Ayrı bir davada ise 26 yaşındaki Wenheng Zhao, ABD Donanması'na ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanıyor.

Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürüldü.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, yaptığı açıklamada, bu iki denizcinin "ABD'yi korumak için verdikleri sözleri ihlal etmek ve kamu güvenine ihanet etmekle suçlandıklarını" belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder da "Hassas bilgilerin korunması ve saklanması konusunda net politikalarımız ve prosedürlerimiz olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kurallar ihlal edilirse gerekli önlemler alınacaktır." dedi.

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