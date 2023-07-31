



DANİMARKA'DA DA PROVOKATİF EYLEMLERE BİR YENİSİ EKLENDİ

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde ise ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Grubun ilerleyen saatlerde farklı noktalarda provokatif eylemlerine devam edeceği ifade edildi. Irkçı grup daha önce Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri de dahil birçok ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.





İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BİLLSTROM'DAN İİT ÜYELERİNE MEKTUP

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) hem İsveç hem de Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları ele almak için bugün gerçekleştireceği toplantı öncesi İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, örgütün 57 üyesine mektup gönderdi. Billstrom yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından gerçekleştirilen İslamofobik eylemleri reddettiği konusunda çok net olduğunu ifade etti.





DANİMARKA, KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARI ENGELLEMEK İÇİN YASAL YOLLAR ARAYACAK

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen dün yaptığı açıklamada, Danimarka hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktarmıştı. Rasmussen, "Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak" demişti.



1 GÜNDE 7 AYRI PROVOKASYON!

Peş peşe Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eylemlerin yaşandığı ülkede hükümet harekete geçmeye çalışsa da ülke basınında 7 ayrı provokasyon yapılacağı ifade edilmişti.

Danimarka, ülkede son dönemde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarını, birçok ülkenin kınadığına ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 31 Temmuz'da bu konuyu ele almak üzere toplantı düzenleyeceğine dikkati çekerek, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağını bildirdi.