İngiltere Başbakanı Sunak, tahıl koridoru için Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi

Açıklamada, "İngiltere, Tahıl Anlaşması'nın geri getirilmesi için Türkiye ile yakından çalışıyor. Ayrıca İngiltere, Rusya'nın bu kararlarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ndeki Başkanlık rolümüzü uygulamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.