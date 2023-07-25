İngiltere Başbakanı Sunak, tahıl koridoru için Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Rusya'nın 17 Temmuz'da askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldı.
"ŞAŞKINA DÖNDÜ"
Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye ile yakından çalışıldığı ifade edildi.
Sunak ve Zelenskiy'in son gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, "Başbakan Sunak, Rusya tarafından gerçekleştirilen Odessa'ya yönelik saldırıların ardından şaşkına döndü. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ele alındığı görüşmede liderler, tahılın Ukrayna'dan uluslararası pazarlara ulaştırılmasının önemi konusunda hemfikir kaldı" denildi.
"TÜRKİYE İLE YAKINDAN ÇALIŞIYOR"
Açıklamada, İngiltere'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenden aktif hala gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.