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İngiltere Başbakanı Sunak, tahıl koridoru için Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi

17 Temmuz'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi. Anlaşmanın durdurulmasının ardından uluslararası kamuoyu Türkiye'nin devreye girmesi için talebini sürdürüyor. Son olarak İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “İngiltere, Tahıl Anlaşması'nın geri getirilmesi için Türkiye ile yakından çalışıyor” denildi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 14:36 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 14:41
İngiltere Başbakanı Sunak, tahıl koridoru için Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Rusya'nın 17 Temmuz'da askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldı.

"ŞAŞKINA DÖNDÜ"
Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye ile yakından çalışıldığı ifade edildi.

Sunak ve Zelenskiy'in son gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, "Başbakan Sunak, Rusya tarafından gerçekleştirilen Odessa'ya yönelik saldırıların ardından şaşkına döndü. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ele alındığı görüşmede liderler, tahılın Ukrayna'dan uluslararası pazarlara ulaştırılmasının önemi konusunda hemfikir kaldı" denildi.

"TÜRKİYE İLE YAKINDAN ÇALIŞIYOR"
Açıklamada, İngiltere'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenden aktif hala gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İngiltere, Tahıl Anlaşması'nın geri getirilmesi için Türkiye ile yakından çalışıyor. Ayrıca İngiltere, Rusya'nın bu kararlarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ndeki Başkanlık rolümüzü uygulamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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