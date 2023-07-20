Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu Avrupa gıda krizinin eşiğine geldi! Dünyanın umudu Başkan Erdoğan oldu

ALMANYA: TÜRKİYE KİLİT BİR ORTAK

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB olarak jeopolitik ve zorlu zamanlarda Türkiye gibi kilit bir ortakla birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da "Şimdi tüm dünyayı etkileyen bu tahıl anlaşmasını sağlamak için burada Vladimir Putin üzerinde etkisi olan tek ülke olduğuna inandığım Türkiye'ye odaklanmalı" dedi.

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